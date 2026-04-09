Si recibís esta llamada, cortá de inmediato: una mujer perdió más de 20.000 euros en Croacia

La policía de Split emitió una alerta urgente tras detectar criminales que usan identidades falsas y promesas de rentabilidad en cripto para robar ahorros.

La policía emitió una advertencia sobre el aumento de estafas de inversión telefónicas. En el último caso reportado, una mujer perdió 20.000 euros tras responder una llamada y depositar su confianza en un hombre que se hizo pasar por un experto financiero, prometiéndole ganancias extraordinarias en la bolsa de valores y en el mercado de las criptomonedas.

El engaño comenzó hace aproximadamente un mes, cuando la víctima recibió una llamada de un desconocido que se presentó como un asesor especializado en inversiones bursátiles. El estafador logró convencerla de que podía obtener beneficios significativos de forma segura, lo que la llevó a realizar múltiples transferencias de dinero bajo su supuesta tutoría.

image La sofisticación de las estafas en criptomonedas La estafa fue descubierta recién cuando el delincuente le solicitó un pago adicional para la compra de activos digitales. En ese momento, la mujer comprendió que las promesas de ganancia eran falsas y decidió radicar la denuncia ante las autoridades, aunque los fondos ya habían sido retirados de los circuitos legales por los criminales.

Este tipo de delitos, denominados "fraude de inversión informática", registran un crecimiento constante en los últimos años. Los delincuentes utilizan métodos de manipulación psicológica muy refinados y crean identidades falsas para parecer profesionales creíbles ante sus víctimas. No se trata de casos aislados; recientemente, un hombre de 70 años perdió 520.000 euros bajo una modalidad similar.

image Consejos clave para evitar caer en el fraude Ante esta situación, las autoridades recomiendan rechazar cualquier llamada no solicitada que ofrezca oportunidades de inversión milagrosas. Es fundamental solicitar siempre asesoramiento financiero independiente de entidades bancarias reconocidas antes de mover cualquier suma de dinero hacia plataformas desconocidas.

Nunca se deben compartir datos personales o financieros sensibles por teléfono con extraños. La desconfianza ante ofertas que aseguran retornos garantizados sin riesgo es la mejor defensa contra estos delincuentes. La mayoría de estos criminales operan con gran habilidad para presionar a la víctima y lograr que realice transferencias rápidas antes de que pueda reflexionar sobre el riesgo. image En caso de recibir una llamada sospechosa, la indicación de la policía es clara: cortar la comunicación de inmediato y no ceder a las preguntas del interlocutor. Cualquier intento de fraude debe ser informado rápidamente a las autoridades locales para alertar a otros ciudadanos y permitir el rastreo de los números utilizados por estas redes delictivas internacionales.