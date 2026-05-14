14 de mayo de 2026 - 15:35

Pocos lo saben: por qué el portavasos del auto tiene ese espacio en el medio y qué función cumple realmente

El espacio del medio en el auto tiene distintas funciones para adaptar el apoyo y facilitar el agarre. Es un detalle mínimo, pero pensado para la comodidad.

Pocos lo saben por qué el portavasos del auto tiene ese espacio en el medio y qué función cumple realmente
Por Andrés Aguilera

El portavasos del auto parece una pieza simple, pero tiene más diseño del que aparenta. Ese espacio en el medio o recorte entre los círculos no suele ser decorativo: cumple una función práctica para usar mejor botellas, vasos y recipientes de distintos tamaños. En los autos modernos, cada centímetro de la consola central se aprovecha.

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Por eso, el portavasos no se diseña solo como dos agujeros: se piensa para sostener, liberar espacio y permitir movimientos cómodos.

Para qué sirve el espacio central

La función principal es dar margen para recipientes más anchos o con formas irregulares. Algunas botellas, vasos térmicos o tazas de viaje no encajan perfecto en un círculo cerrado.

El recorte central permite que el objeto tenga un poco más de espacio lateral. Eso ayuda a que entre sin forzar y a que no quede trabado al sacarlo.

También facilita el agarre. Cuando el conductor o acompañante quiere levantar el vaso, ese hueco permite meter los dedos con más comodidad y evitar tirones bruscos.

Por qué no todos los portavasos son iguales

Algunos autos tienen portavasos redondos, otros más ovalados y otros con piezas móviles. La diferencia depende del diseño interior, el mercado al que apunta el modelo y el tipo de recipientes más comunes.

Pocos lo saben por qué el portavasos del auto tiene ese espacio en el medio y qué función cumple realmente

En muchos vehículos, el espacio central también permite apoyar objetos chicos de manera temporal: llaves, monedas, auriculares o caramelos. No es su función principal, pero termina siendo un uso frecuente.

El problema aparece cuando se llena esa zona con objetos sueltos. En una frenada, pueden moverse y caer debajo de los pedales o generar distracciones.

El detalle que ayuda a evitar derrames

El portavasos busca combinar dos necesidades: sujetar bien y permitir sacar el recipiente sin esfuerzo. Si el hueco es demasiado cerrado, el vaso puede quedar firme, pero también trabarse.

Si es demasiado amplio, el recipiente se mueve y aumenta el riesgo de derrames. Por eso, muchos diseños incorporan curvas, recortes o pequeñas gomas internas.

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