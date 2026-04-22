Hallazgo en Singapur: el café repara la memoria dañada por la falta de sueño

Investigadores de Singapur hallaron que la cafeína actúa sobre la región CA2 del hipocampo, bloqueando la adenosina acumulada por la falta de descanso nocturno.

Un reciente hallazgo revela que el café puede ser el mejor amigo de tu cerebro luego de una noche difícil.

La falta de sueño tiene un impacto directo en la memoria social, dificultando la capacidad de reconocer a personas conocidas. El hallazgo develado en una investigación de la Universidad Nacional de Singapur demuestra que la cafeína puede reparar este circuito específico. Al bloquear los receptores de adenosina en el hipocampo, el café restaura la comunicación neuronal sin generar sobreestimulación generalizada.

El estudio, liderado por el profesor Sreedharan Sajikumar y el doctor Lik-Wei Wong, se centró en la región CA2 del hipocampo. Esta zona funciona como un centro neurálgico para procesar interacciones sociales y es sumamente sensible a los ciclos de sueño. Cuando una persona no descansa lo suficiente, se produce una acumulación de adenosina, una sustancia que frena la actividad cerebral y debilita la comunicación entre neuronas.

image El profesor Sreedharan Sajikumar y el doctor Lik-Wei Wong. Restauración selectiva del circuito de la memoria social Esta debilidad afecta la plasticidad sináptica, que es la capacidad del cerebro para fortalecer conexiones mediante el aprendizaje. Los experimentos demostraron que la privación de sueño genera déficits severos en el reconocimiento social. Sin embargo, la administración de cafeína logró que la comunicación sináptica volviera a niveles de normalidad al bloquear la adenosina antes de que el daño se consolidara.

Uno de los hallazgos más relevantes es la precisión con la que actúa el compuesto. A diferencia de lo que se cree popularmente, la cafeína no aumentó la actividad neuronal de forma indiscriminada, lo que evita efectos secundarios como el nerviosismo. El equipo observó que la sustancia restauró selectivamente el circuito dañado por el agotamiento, manteniendo la estabilidad en el resto del sistema.

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El café: un aliado en la reparación molecular De hecho, los sujetos de control que habían dormido bien no mostraron signos de sobreestimulación tras consumir cafeína. Esto sugiere que el compuesto actúa específicamente donde la plasticidad ha sido vulnerada por el cansancio. Según los investigadores, los beneficios de esta sustancia van mucho más allá de simplemente ayudar a mantenerse despierto; se trata de una herramienta de reparación molecular para el cerebro. Este descubrimiento posiciona a la región CA2 como una diana terapéutica fundamental para tratar diversos trastornos cognitivos. En una sociedad donde la privación de descanso es una constante, entender estos mecanismos permite diseñar estrategias para preservar el rendimiento mental. El próximo paso de los científicos será explorar cómo influye la cafeína en la consolidación de recuerdos a largo plazo.