Cuando se habla de memoria , cerebro, envejecimiento saludable y estimulación cognitiva , leer o salir a caminar suelen aparecer como las recomendaciones clásicas. Sin embargo, la ciencia muestra que existe una actividad aún más poderosa para fortalecer la memoria: aprender habilidades nuevas que desafíen al cerebro .

Ideal para jubilados: el pueblo de Argentina recomendado para vacaciones tranquilas en la tercera edad

Después de los 70: ni caminatas ni gimnasio, este patrón de ejercicio puede mejorar significativamente su esperanza de vida

Leer y caminar son hábitos muy beneficiosos para la salud general. Mejoran el ánimo, reducen el estrés y ayudan a mantener rutinas activas. Pero desde el punto de vista de la memoria , su impacto puede ser limitado cuando se vuelven automáticos y repetitivos .

Según explican especialistas en neurociencia, el cerebro se fortalece cuando debe adaptarse , no solo cuando repite lo que ya sabe.

La memoria mejora cuando se activan múltiples áreas cerebrales al mismo tiempo: atención, planificación, coordinación y emoción.

La evidencia científica coincide en que aprender una habilidad nueva y desafiante (como tocar un instrumento, aprender a bailar, estudiar un idioma o practicar una disciplina manual compleja) genera un impacto superior sobre la memoria.

El secreto para fortalecer la memoria hay una actividad que es más efectiva que leer o caminar (2)

Un estudio publicado por la Universidad de Texas mostró que los adultos mayores que aprendieron actividades nuevas y exigentes (como fotografía digital o costura computarizada) mejoraron significativamente su memoria episódica, en comparación con quienes solo realizaban actividades pasivas como leer o escuchar música.

La clave no está en la actividad en sí, sino en que el cerebro tenga que esforzarse, cometer errores y aprender algo que no domina.

Qué ocurre en el cerebro cuando aprendés algo nuevo

Cuando una persona aprende una habilidad nueva, se activa la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro de crear y fortalecer conexiones neuronales. Este proceso es fundamental para la memoria.

Investigaciones citadas por Harvard Medical School explican que los desafíos cognitivos complejos estimulan el hipocampo, una región clave para la formación de recuerdos, y ayudan a retrasar el deterioro cognitivo asociado a la edad.

Además, estas actividades suelen involucrar emoción, atención sostenida y movimiento, una combinación especialmente efectiva para consolidar recuerdos.

Por qué bailar, tocar música o aprender idiomas funciona tan bien

Actividades como bailar o tocar un instrumento obligan al cerebro a coordinar movimiento, memoria, ritmo y atención al mismo tiempo. Esto las vuelve especialmente potentes.

El secreto para fortalecer la memoria hay una actividad que es más efectiva que leer o caminar (1)

Según el National Institute on Aging, los entrenamientos que combinan desafío mental y físico tienen mayores beneficios cognitivos que aquellos que solo estimulan una función aislada.

Aprender un idioma, por ejemplo, activa redes relacionadas con la memoria verbal, la atención y el control ejecutivo, incluso en edades avanzadas.

No se trata de hacerlo perfecto, sino de aprender

Un punto clave que remarcan los investigadores es que no hace falta hacerlo bien. De hecho, equivocarse forma parte del proceso que fortalece la memoria. Lo importante es que la actividad sea:

Nueva

Desafiante

Sostenida en el tiempo

Repetir siempre lo mismo no produce el mismo efecto.