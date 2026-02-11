11 de febrero de 2026 - 18:20

El ejercicio ideal bajo el agua que alivia el dolor de rodillas

El dolor de rodillas limita cualquier rutina física, especialmente en personas con más de 100 kilos. Un ejercicio bajo el agua tiene una alta efectividad.

El ejercicio acuático está destinado a personas con sobrepeso o molestias crónicas en rodillas.

Foto:

WEB
Por Redacción

Moverse cuando las rodillas duelen no siempre es una opción sencilla. Para algunas personas con sobrepeso, obesidad o molestias constantes, el impacto de ejercicios tradicionales puede agravar la molestia y desalentar la actividad física, creando un círculo difícil de romper. Un ejercicio bajo el agua propone un entrenamiento liviano y efectivo.

Para el sitio Healthline, esta alternativa es ideal para practicarla en verano porque combina entrenamiento cardiovascular y fortalecimiento muscular sin castigar las articulaciones. Se trata del aquajogging, una práctica que se realiza dentro del agua y que cada vez suma más adeptos en programas de rehabilitación y acondicionamiento físico.

ejercicio para rodillas
El ejercicio acuático está destinado a personas con sobrepeso o molestias crónicas en rodillas.

Qué es el aquajogging y por qué protege las rodillas

El aquajogging consiste en correr o simular el movimiento de trote dentro del agua, generalmente en una piscina profunda y utilizando un cinturón de flotación.

En este ejercicio, el cuerpo permanece suspendido, lo que reduce de forma significativa el impacto sobre rodillas, tobillos y caderas.

La flotación disminuye el peso corporal que soportan las articulaciones

En personas que superan los 100 kilos, esta reducción de carga es clave, ya que permite ejercitarse sin someter las rodillas a la presión que genera el asfalto o el suelo firme.

Además, el agua ofrece resistencia natural en cada movimiento, lo que obliga a trabajar músculos estabilizadores sin necesidad de pesas adicionales.

Qué beneficios cardiovasculares sin impacto aporta este ejercicio

Aunque se realice en un entorno acuático, el aquajogging eleva la frecuencia cardíaca y estimula el sistema cardiovascular de manera eficaz.

  • La resistencia del agua incrementa el esfuerzo necesario para desplazarse, generando un gasto energético considerable.
  • Este tipo de entrenamiento ayuda a mejorar la capacidad pulmonar, la circulación sanguínea y la resistencia física general.
  • Para personas con dolor articular, representa una forma segura de mantenerse activas sin abandonar el cuidado de sus rodillas.
ejercicio para rodillas

El aquajogging brinda fortalecimiento muscular y estabilidad articular

El movimiento continuo dentro del agua activa músculos de piernas, glúteos y zona media del cuerpo. En este simple entrenamiento, la resistencia acuática obliga a mantener una postura correcta, lo que también fortalece y mejora el equilibrio.

Al fortalecer los músculos que rodean la rodilla, se incrementa la estabilidad de la articulación. Este refuerzo disminuye el dolor a mediano plazo, ya que una musculatura más fuerte distribuye mejor las cargas durante el movimiento.

Cómo empezar el ejercicio de forma segura

  1. Para iniciar aquajogging, es importante utilizar un cinturón de flotación (o un flota-flota) y comenzar con sesiones cortas de 15 a 20 minutos, aumentando progresivamente la duración según la tolerancia individual.
  2. Es importante mantener una postura erguida, mover los brazos de forma coordinada y simular el gesto natural de correr. La intensidad puede ajustarse variando la velocidad o incorporando intervalos más dinámicos.

Consultar con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier rutina es fundamental, especialmente en casos de dolor persistente o antecedentes de lesiones.

ejercicio para rodillas

El aquajogging es denominado el ejercicio ideal bajo el agua para aliviar el dolor de rodillas, especialmente en personas con más de 100 kilos o dolores constantes. En verano, este entrenamiento logra aliviar la zona.

