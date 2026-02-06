Ganar fuerza y masa muscular después de los 45 años: cómo hacerlo y qué ejercicios debes realizar

Distribuir la fatiga plantea que el crecimiento muscular no depende solo de cuánto se levanta, sino de cómo se administra el esfuerzo.

La preservación de la masa muscular durante el envejecimiento ocupa un lugar central en el debate actual sobre entrenamiento y salud. En ese escenario toma fuerza un enfoque que propone reorganizar el esfuerzo para lograr mejores resultados con ejercicios más suaves.

La llamada "distribución de la fatiga" plantea que el crecimiento muscular no depende solo de cuánto se levanta, sino de cómo se administra el esfuerzo a lo largo de cada entrenamiento y de la semana.

Los ejercicios más recomendados El método fue impulsado por el entrenador británico Joe Delaney y difundido por Men’s Health como una alternativa eficiente para quienes buscan sostener el progreso con el paso de los años. La idea central consiste en evitar la saturación de un mismo movimiento o músculo dentro de una sesión. En lugar de acumular series idénticas hasta el agotamiento, la propuesta apunta a cambiar de ejercicio cuando el rendimiento empieza a caer, incluso si el nuevo movimiento trabaja la misma zona corporal.

Este criterio rompe con la lógica tradicional de completar todas las series de un ejercicio antes de pasar al siguiente. Delaney lo explica con claridad al señalar: "En algún momento entre la segunda y la quinta serie, dejó de valer la pena hacer más series de press de banca y empezó a valer la pena hacer series de otra cosa, incluso si se trataba de otro ejercicio muy similar". La variación permite mantener alta la calidad de ejecución y reduce la fatiga localizada que suele limitar el estímulo efectivo.

Cómo distribuir la fatiga En la práctica, la distribución de la fatiga se traduce en alternar variantes dentro de una misma sesión. El press de banca puede combinarse con press inclinado con mancuernas o flexiones. El trabajo de espalda puede alternar remos y dominadas con distintos agarres. Este esquema reparte el estrés entre diferentes regiones del músculo y favorece un desarrollo más equilibrado sin aumentar el volumen total.

La estrategia cobra especial relevancia en la vida adulta, cuando el tiempo disponible se reduce y la recuperación se vuelve un factor crítico. Delaney explicó a Men's Health que este enfoque permite reorganizar el volumen semanal sin concentrar todo el esfuerzo en un solo día. En lugar de entrenamientos extensos, el estímulo se distribuye a lo largo de la semana con sesiones más cortas y sostenibles.