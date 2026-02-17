Riesgo de adicción al ejercicio: cómo evitarlo y cuáles son las claves que debes conocer

Factores como el perfeccionismo o la obsesión por la apariencia física pueden desencadenar una conducta poco saludable con el ejercicio.

La práctica intensa de ejercicio físico entre jóvenes y adultos genera preocupación en la comunidad científica por su posible vínculo con conductas adictivas asociadas al perfeccionismo y la presión competitiva. Una investigación internacional liderada analizó cómo la búsqueda constante de superación personal incrementa la vulnerabilidad a desarrollar dependencia del ejercicio.

Ejercicio Cuáles son los datos del estudio El estudio evaluó a más de mil personas con una edad promedio cercana a los 25 años, con predominio masculino del 65%. El relevamiento incluyó deportistas profesionales, amateurs y jóvenes que realizan ejercicio de manera recreativa. Los participantes respondieron cuestionarios sobre hábitos deportivos, rasgos de personalidad y motivaciones personales. Este análisis permitió identificar perfiles de riesgo vinculados al compromiso con la actividad física y establecer patrones asociados al desarrollo de dependencia.

Los resultados señalaron al perfeccionismo como el predictor más consistente de adicción al ejercicio, incluso por encima de factores como la intensidad del entrenamiento o la intención de mejorar la apariencia física. "Lo que detectamos son fenotipos o patrones de riesgo, no diagnósticos individuales", explicó Ana María Peiró, profesora de la institución española y coautora del trabajo. La investigación estableció que la exigencia constante de rendimiento y la autoevaluación estricta influyen de manera decisiva en la aparición de conductas compulsivas vinculadas al deporte.

Los factores de riesgo El análisis también consideró otros factores asociados al riesgo, entre ellos la búsqueda de delgadez, el deseo de aumentar la masa muscular y el nivel de exigencia física. Aunque estos elementos mostraron relación con la dependencia, su impacto resultó menor en comparación con el perfeccionismo.

El patrón se observó tanto en deportistas de alto rendimiento como en aficionados, aunque los signos aparecieron con mayor frecuencia entre quienes participan en competencias. Los datos publicados en ScienceDirect indicaron además que no existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en el riesgo global.

Cómo evitar la adicción a la actividad física Regular las expectativas sobre el rendimiento - Establecer objetivos realistas y progresivos, sin exigencias de mejora constante. - Evitar asociar el valor personal exclusivamente al desempeño físico. - Priorizar el bienestar general por encima de resultados estéticos o competitivos. Mantener equilibrio en la rutina - Alternar días de entrenamiento con descanso suficiente. - Incorporar actividades recreativas no vinculadas al ejercicio. - Preservar tiempo para vínculos sociales, estudio o trabajo. Desarrollar conciencia corporal y emocional - Identificar si el ejercicio genera ansiedad, culpa o frustración cuando no se realiza. - Reconocer señales físicas de sobre entrenamiento como fatiga persistente o dolor constante. - Evaluar las motivaciones reales detrás de la práctica deportiva.