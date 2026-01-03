¿Se termina el sueño de Boca? Un giro inesperado de la Roma podría retener a Dybala

La continuidad de Paulo Dybala en la Roma atraviesa una fase decisiva ante la resolución del club de priorizar futbolistas menores de 30 años y el impacto que podrían tener las llegadas de Giacomo Raspadori (25) y Joshua Zirkzee (24). Mientras, Boca , que siempre estuvo interesado en la "Joya", sigue muy de cerca lo que pasé con su situación.

A pesar del nuevo enfoque del proyecto técnico dirigido por Gian Piero Gasperini , el entorno del delantero argentino se muestra esperanzado en alcanzar un acuerdo que permita su renovación, a pesar de que implique ajustes contractuales sustanciales y el club evalúa incorporar a nuevas figuras ofensivas.

Con un contrato próximo a expirar, Dybala manifestó su disposición a asumir una reducción salarial significativa para continuar formando parte del equipo y permanecer en Trigoria , según informó el medio italiano Repubblica.

El rendimiento reciente de la "Joya" fortaleció su posición ante el cuerpo técnico y la dirección deportiva . En el último partido frente al Genoa, el argentino disputó los 90 minutos demostrando recuperación física y creatividad en el campo, tras superar la lesión en el isquiotibial izquierdo sufrida en noviembre.

La evaluación del club no se limita al plano deportivo sino que depende de la sostenibilidad económica. La Roma exige una rebaja drástica en el sueldo de Dybala, que actualmente percibe unos 8 millones de euros netos por temporada , con la expectativa de reducir ese monto al menos a la mitad. De concretarse la renovación, el club buscaría acercar el nuevo salario del atacante a la cifra de 3 millones de euros.

En medio de esta redefinición del proyecto deportivo, la directiva condiciona la continuidad del argentino a su rendimiento inmediato. Los próximos partidos marcarán el rumbo de la negociación. Si el jugador mantiene la regularidad física y el impacto en el campo, la directiva reconsiderará la extensión de su contrato como una excepción en su política de rejuvenecimiento del plantel.

La postura de Boca siempre fue la misma sobre el jugador

El plan de Boca estaba claro: no iban a avanzar por él en este mercado de pases ya que para liberarlo de la Roma tendrían que hacer una erogación importante de dinero, algo que no sucedió ni en el último semestre de vínculo de Leandro Paredes con el club italiano.

Es por eso que la estrategia de Juan Román Riquelme será aguardar a la finalización del contrato para ofrecerle un salario similar al de Paredes y así cumplirle el sueño que persiguió desde chico en Córdoba. Sin embargo, en el "Xeneize" tendrán que competir con su actual equipo, que no renuncia a contar con sus servicios de cara a la siguiente temporada.