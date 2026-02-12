Argentina goleó a Bolivia y selló su pase a la serie final del Sudamericano Sub 20 femenino

La Selección Ar gentina Sub 20 derrotó 4 a 0 a Bolivia en su tercer partido del Sudamericano Femenino Sub 2 0 que se disputa en Paraguay, y confirmó su presencia en la fase final del torneo continental. Con este triunfo mantiene el puntaje perfecto tras sus victorias ante Ecuador y Perú.

El control del juego por parte del conjunto nacional se hizo notar desde los primeros minutos. A los seis, Julia Vinhas adelantó a la Albiceleste con un cabezazo tras un centro de Francisca Algelt.

Poco después, Kishi Núñez amplió la diferencia: primero transformó en gol un penal a los 10 minutos y, apenas dos minutos más tarde, aprovechó un rebote dentro del área para firmar su segundo tanto personal en el encuentro.

Argentina siguió dominando las acciones durante la primera mitad y se fue al descanso con una clara superioridad. Ya en el arranque del segundo tiempo, Delfina Lombardi sumó el cuarto gol al capitalizar un desborde por la izquierda y empujar el balón a la red tras un rebote.

El seleccionado nacional desplegó un fútbol ofensivo y con frecuentes aproximaciones al arco rival, aunque la arquera boliviana Merino Santivañez evitó una diferencia aún mayor con varias atajadas oportunas, especialmente en los instantes finales.

El conjunto Albiceleste dirigido por Christian Meloni buscará ratificar su buen momento en el próximo partido y la clasificación directa a la Copa Mundial femenina sub 20 de la FIFA .

Próximo desafío: clásico ante Brasil

Con nueve puntos en la tabla, Argentina se alista ahora para enfrentar a Brasil en la última fecha del grupo, un duelo que definirá al líder del Grupo B. Ambos equipos llegan igualados en la cima y buscarán quedarse con el primer puesto.

El Sudamericano se desarrolla en dos fases: primero una ronda de grupos y luego una etapa final con los tres mejores de cada zona. Hasta el momento, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Paraguay y Ecuador aseguraron su pase a la próxima instancia.