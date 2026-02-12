Argentina goleó a Bolivia y selló su pase a la serie final del Sudamericano Sub 20 femenino

La Selección Argentina Sub 20 derrotó 4 a 0 a Bolivia en su tercer partido del Sudamericano Femenino Sub 20 que se disputa en Paraguay, y confirmó su presencia en la fase final del torneo continental. Con este triunfo mantiene el puntaje perfecto tras sus victorias ante Ecuador y Perú.
El control del juego por parte del conjunto nacional se hizo notar desde los primeros minutos. A los seis, Julia Vinhas adelantó a la Albiceleste con un cabezazo tras un centro de Francisca Algelt.
Poco después, Kishi Núñez amplió la diferencia: primero transformó en gol un penal a los 10 minutos y, apenas dos minutos más tarde, aprovechó un rebote dentro del área para firmar su segundo tanto personal en el encuentro.
Control en ambas fases y definición en el complemento
Argentina siguió dominando las acciones durante la primera mitad y se fue al descanso con una clara superioridad. Ya en el arranque del segundo tiempo, Delfina Lombardi sumó el cuarto gol al capitalizar un desborde por la izquierda y empujar el balón a la red tras un rebote.
Actuación colectiva y resistencia rival
El seleccionado nacional desplegó un fútbol ofensivo y con frecuentes aproximaciones al arco rival, aunque la arquera boliviana Merino Santivañez evitó una diferencia aún mayor con varias atajadas oportunas, especialmente en los instantes finales.
Próximo desafío: clásico ante Brasil
Con nueve puntos en la tabla, Argentina se alista ahora para enfrentar a Brasil en la última fecha del grupo, un duelo que definirá al líder del Grupo B. Ambos equipos llegan igualados en la cima y buscarán quedarse con el primer puesto.
El Sudamericano se desarrolla en dos fases: primero una ronda de grupos y luego una etapa final con los tres mejores de cada zona. Hasta el momento, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Paraguay y Ecuador aseguraron su pase a la próxima instancia.