Godoy Cruz necesita reaccionar en su visita a Defensores de Belgrano: hora, TV, formaciones

Este domingo desde las 17 horas, el Expreso juega por la Primera Nacional ante Defensores de Belgrano con la obligación de cantar victoria.

Godoy Cruz visita a Defensores de Belgrano

Godoy Cruz visita a Defensores de Belgrano

Tras el amargo empate en el debut de la Primera Nacional ante Ciudad de Bolivar 1-1, Godoy Cruz jugará este domingo desde las 17 horas contra Defensores de Belgrano por la segunda fecha de la zona A. Se jugará en el estadio Juan Pascuale y será transmitido por LPF Play bajo el arbitraje de Daniel Alberto Zamora.

Sin embargo, el director técnico en conferencia de prensa, destacó el funcionamiento colectivo del plantel principalmente en los primeros 45 minutos, jugando a dos toques, presionando y teniendo un dominio territorial absoluto. Pero esa superiordad no se pudo plasmar en la red del equipo de la provincia de Buenos Aires, que hacía su debut absoluto en la Primera Nacional.

Con respecto al equipo, durante esta semana, se confirmó la partida de Nicolás Indio Fernández. El volante de 27 años tenía todo arreglado para jugar en Belgrano de Córdoba. Es más, armó las valijas, se despidió de sus compañeros y empleados del club, pero un llamado a último momento el día viernes, frenó las negociacions, ya que se sumó Peñarol de Montevideo como club interesado en sumar sus servicios.

No será un partido fácil para el Expreso, debido a que su rival es un viejo conocedor de la categoría. Defensores de Belgrano suele hacerse fuerte en el Bajo Belgrano, donde intentará ganar por primera vez en el año. Cabe destacar que la fecha pasada igualó 1 a 1 con Deportivo Morón en condición de visitante con el gol de Patricio Moyano.

Probables formaciones de Defensores de Belgrano - Godoy Cruz:

Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Brian Gómez, Alan Pérez, Gonzalo Gamarra, Fabián Sánchez; Ignacio Gutiérrez, Diego Magallanes, Agustín Benítez, Patricio Moyano; Ezequiel Aguirre, Enzo Gónzalez. DT: Fabián Nardozza.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Camilo Alessandria, Juan Morán; Wiliam Riquelme, Vicente Poggi, Mariano Santiago, Tomás Pozzo; Martín Pino, Matías Ramírez. DT: Mariano Toedtli

Datos del partido:

Estadio: Juan Pascuale

Hora: 17

TV: LPF Play

Árbitro: Daniel Zamora

Minuto a minuto y estadísticas:

