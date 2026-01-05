Entre Rosario Central y Lisboa: uno de los máximos proyecto del fútbol argentino que hoy está en silencio

Para los hinchas memoriosos de Rosario Central , el nombre de Mateo Tanlongo no es fácil de olvidar, puesto que el volante se marchó libre del club canalla en 2022. En enero de 2023 firmó un contrato con el Sporting de Portugal, con una extensión de cinco años , y hasta ahora se le perdió la pista en el viejo continente.

En la actualidad, fuera de los planes de la institución de Lisboa, Mateo Tanlongo juega en el equipo B de la reserva del club y sigue sin sumar minutos. Lo que parecía un sueño cuando el jugador firmó con el equipo luso se transformó en una realidad llena de adversidades, donde más de un hincha canalla no pudo seguirle al rastro, debido a que el futbolista transitó por ligas exóticas para el público argentino, ya que el club dueño de su pase lo cedió a préstamo en tres ocasiones.

Llegó a cotizar su valor en 60 millones de euros al momento de la firma de su contrato con el conjunto verde y blanco, por si fuera poco, fue convocado en su momento para la Selección Argentina Sub 20 por Javier Mascherano. Más de un club lo buscó, pero finalmente quedó fichado por el gigante portugués en 2022 , marchándose libre de Rosario Central.

En su momento, antes de firmar con el cuadro portugués, que es el equipo donde emergen algunas de las estrellas más importantes de ese país, el volante central argentino fue buscado por Atlético de Madrid y Brighton & Hove Albion de la Premier League, destinos que no prosperaron.

Desde su llegada a la capital portuguesa, Tanlongo no pudo afirmarse ni encontrar estabilidad en los breves nueve partidos que supo disputar desde su arribo con el equipo principal. Encadenó tres préstamos seguidos y jamás logró regularidad.

Su primer destino fue el Copenhague de Dinamarca, etapa en la que surgió el litigio judicial con el Racing de Santander, después tuvo una experiencia fugaz en el Río Ave y, posteriormente, continuó su carrera en el Pafos FC de Chipre donde volvió a su mejor versión sumando rodaje en más de 24 partidos.

El presente de lo que fue una de las promesas del fútbol argentino

En la actualidad, ya de vuelta en el Sporting, propietario de sus derechos federativos, no entra en los planes del primer equipo y se ve obligado a competir en el conjunto alternativo que participa en la Segunda División, atravesando una realidad muy alejada de las expectativas que alguna vez despertó. En el presente, no es buscado por ningún club, ni siquiera a préstamo, por lo que Mateo Tanlongo tiene una misión más que difícil, que es repuntar su carrera y en un contexto desfavorable.

image Tanlongo, posando con la camiseta del equipo suizo. Gentileza

Además, tuvo una de las controversias más grandes en su carrera, debido a que tuvo que pagar una cifra millonaria al Racing de Santander de España, ya que tenía todo acordado para ir a este club a préstamo y, a último momento, se decantó por el Copenhague danés, lo que hizo que el club lo demandara y que el juez que llevó a cabo la causa dictara al jugador como “poco honorable”.