Emiliano Cuvertino, de la Liga Mendocina a la Primera División Chilena sin escalas

La bomba de este mercado de pases sin dudas le pertenecio a la liga mendocina, ya que Emiliano Cuvertino fue contratado por la revelación del futbol de Chile.

Si ya es un mérito emigrar de un club mendocino que compite en lo más alto, como Godoy Cruz, Gimnasia o la Lepra, a un club grande del fútbol argentino, más mérito tiene aún pasar de la Liga Mendocina a uno de los mejores equipos de Chile en este 2025. El protagonista es Emiliano Cuvertino.

El año comenzó con todo para el ahora exdelantero de Atlético Argentino, debido a que, gracias a su tremenda campaña, el Deportes Limache, finalista de la Copa de Chile en 2025, se hizo con los servicios del delantero, llamando la atención la cantidad de escalas que Emiliano saltó hasta llegar a una liga profesional en este mercado de pases.

image El joven atacante mendocino ya entrena con su nuevo club. gentileza El año de Emiliano Cuvertino En este año tuvo especialmente una muy buena conclusión para Cuvertino que cabe destaca que es el hijo de la leyenda del futbol mendocino, Walter Cuvertino.Durante 2025 consiguió 25 goles en Atlético Argentino de Guaymallén, Mendoza, que además se proclamó campeón de dicho certamen. El delantero, en diálogo con La Revancharecord, declaró “Es un salto muy grande, de una quinta categoría a una primera división, es para lo que me preparé toda la vida como jugador de fútbol”.

El jugador pasó por clubes como FADEP y por las inferiores de Godoy Cruz antes de llegar a Atlético Argentino, donde fue la cara del Boli durante todo el torneo, destacando por sobremanera y llamando la atención de clubes de primera división para esta ventana de transferencias, en este caso de Deportivo Limache. Sin dudarlo, es una baja sensible para el club mendocino, pero una gran alta para el jugador en su carrera, luego de ganar dos finales consecutivas.

image La familia del delantero junto a él celebrando el título de Liga Mendocina. Gentileza El llamado a un club icónico de primera división El delantero mendocino, o como algunos lo llaman, "la Topadora", llega al club de Valparaíso, que cuenta con muy pocos años de historia, exactamente 13 de longevidad, y no ha sufrido descensos en ninguna de sus categorías. Además, logró algo muy importante para un club de poca magnitud como Limache, ser finalista de la Copa Chile 2025.