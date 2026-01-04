4 de enero de 2026 - 18:48

Emiliano Cuvertino, de la Liga Mendocina a la Primera División Chilena sin escalas

La bomba de este mercado de pases sin dudas le pertenecio a la liga mendocina, ya que Emiliano Cuvertino fue contratado por la revelación del futbol de Chile.

Emiliano Cuvertino siguió los pasos de su padre, la leyenda del fútbol provincial, Walter Cuvertino.

Emiliano Cuvertino siguió los pasos de su padre, la leyenda del fútbol provincial, Walter Cuvertino.

Foto:

Gentileza

Si ya es un mérito emigrar de un club mendocino que compite en lo más alto, como Godoy Cruz, Gimnasia o la Lepra, a un club grande del fútbol argentino, más mérito tiene aún pasar de la Liga Mendocina a uno de los mejores equipos de Chile en este 2025. El protagonista es Emiliano Cuvertino.

Leé además

Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina.

Posible intervención de la Liga Mendocina: Omar Sperdutti negó irregularidades y apuntó contra las barras

Por Juan Azor
Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina.

Crisis en la Liga Mendocina: Omar Sperdutti adelantará elecciones tras denunciar un "daño irreversible"

Por Redacción Deportes

El año comenzó con todo para el ahora exdelantero de Atlético Argentino, debido a que, gracias a su tremenda campaña, el Deportes Limache, finalista de la Copa de Chile en 2025, se hizo con los servicios del delantero, llamando la atención la cantidad de escalas que Emiliano saltó hasta llegar a una liga profesional en este mercado de pases.

image
El joven atacante mendocino ya entrena con su nuevo club.

El joven atacante mendocino ya entrena con su nuevo club.

El año de Emiliano Cuvertino

En este año tuvo especialmente una muy buena conclusión para Cuvertino que cabe destaca que es el hijo de la leyenda del futbol mendocino, Walter Cuvertino.Durante 2025 consiguió 25 goles en Atlético Argentino de Guaymallén, Mendoza, que además se proclamó campeón de dicho certamen. El delantero, en diálogo con La Revancharecord, declaró “Es un salto muy grande, de una quinta categoría a una primera división, es para lo que me preparé toda la vida como jugador de fútbol”.

El jugador pasó por clubes como FADEP y por las inferiores de Godoy Cruz antes de llegar a Atlético Argentino, donde fue la cara del Boli durante todo el torneo, destacando por sobremanera y llamando la atención de clubes de primera división para esta ventana de transferencias, en este caso de Deportivo Limache. Sin dudarlo, es una baja sensible para el club mendocino, pero una gran alta para el jugador en su carrera, luego de ganar dos finales consecutivas.

image
La familia del delantero junto a él celebrando el título de Liga Mendocina.

La familia del delantero junto a él celebrando el título de Liga Mendocina.

El llamado a un club icónico de primera división

El delantero mendocino, o como algunos lo llaman, "la Topadora", llega al club de Valparaíso, que cuenta con muy pocos años de historia, exactamente 13 de longevidad, y no ha sufrido descensos en ninguna de sus categorías. Además, logró algo muy importante para un club de poca magnitud como Limache, ser finalista de la Copa Chile 2025.

El argentino tendrá que adaptarse rápidamente al ritmo de la primera división y, ante tal prueba en su carrera, no puede fallar, lo bueno es que estará acompañado de un plantel repleto de compatriotas argentinos. Luego de ser el héroe de Atlético Argentino, dará el gran salto a la élite del fútbol sudamericano, y el público mendocino queda atento a la carrera del hijo de un histórico jugador mendocino.

image
Durante el año pasado, Deportes Limache fue la gran sorpresas de la primera división chilena.

Durante el año pasado, Deportes Limache fue la gran sorpresas de la primera división chilena.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El informe será remitido al gobernador Cornejo y se apoya en faltas contables, asambleas cuestionadas y causas judiciales.

Cornejo tiene "la pelota" si el Gobierno interviene o no la Liga Mendocina de Fútbol: los motivos

Por Jorge Yori
Natalio Mema, Ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Escándalo en el fútbol local: El Gobierno de Mendoza evalúa intervenir la Liga Mendocina

Por Redacción Deportes
San José es una fiesta con la consagración de Argentino

Atlético Argentino venció a FADEP y es el campeón del año en la Liga Mendocina

Por Redacción Deportes
Giuliana Diaz en el estadio Malvinas Argentinas

Giuliana Díaz, durísima sobre la Liga Mendocina: "Las jugadoras son rehenes de una dirigencia malísima"

Por Redacción Deportes