Posible intervención de la Liga Mendocina: Omar Sperdutti negó irregularidades y apuntó contra las barras

El presidente de la Liga Mendocina respondió al avance del Gobierno de Mendoza, que evalúa intervenir la entidad tras un informe de Personas Jurídicas.

Luego de que se conociera que el Gobierno de Mendoza avanza en un proceso que podría derivar en la intervención de la Liga Mendocina de Fútbol, su presidente Omar Sperdutti salió a responder y negó irregularidades, aseguró que no hubo contactos oficiales y responsabilizó a las barras bravas por los incidentes.

Ante este escenario, Sperdutti negó haber tenido contacto con autoridades provinciales y rechazó de plano las acusaciones que pesan sobre la Liga. “No me ha llamado nadie del gobierno. Nadie”, afirmó. Según explicó, toda la actuación de la LMF en los hechos que hoy se cuestionan estuvo respaldada por acuerdos previos y documentación que, aseguró, fue puesta a disposición de los medios de comunicación.

DLA - 2025-12-29T122049.566 Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina. “Envié toda la documentación a todo el periodismo donde la liga hizo lo que pidieron los dos clubes y la presidenta, y la cantidad de efectivo que quisieron”, sostuvo. En ese sentido, detalló que la organización de los partidos se realizó en base a listas de buena fe y a criterios definidos junto a los clubes y las fuerzas de seguridad. “Se hizo por la lista de buena fe, 150 personas de cada lado. La cantidad de dirigentes que podían asistir, la cantidad de periodistas, y eso en base a lo que dijo la policía es lo que se contrató en gente de seguridad. Y lo aceptaron, tenemos el contrato firmado”, remarcó.

La Liga Mendocina y las responsabilidades de la suspensión Sperdutti apuntó además contra terceros a los que responsabilizó por los incidentes ocurridos. “Alguien está detrás de todo esto porque después llegó la barra brava de los dos equipos”, afirmó, y explicó que esas personas no estaban habilitadas. “Esa gente no estaba en la lista de buena fe, no estaba en ningún lado. Llegaron para parar el fútbol, nada más, para parar las dos veces el partido”, expresó.

En su descargo, el titular de la LMF fue enfático al deslindar responsabilidades: “La liga no hizo absolutamente nada de lo que no estaba firmado y hablado con los clubes”. También señaló que hubo alternativas para disputar los encuentros en otras canchas, pero que fueron descartadas por decisión de las instituciones involucradas. “Me dijeron ellos que no querían a los hinchas barrabrava. Llegamos a un acuerdo de 150 personas en total de cada lado y se contrató. Esto es lo que hizo la liga”, insistió.