No los tires más: recicla el cartón del rollo de servilletas para crear esta maravillosa decoración navideña

Con unas tijeras, pintura y ganas de experimentar, tu árbol de Navidad o cualquier rincón de tu casa puede transformarse en un escenario festivo con sello propio.

tubos de rollos de cocina
En muchas casas argentinas el papel de cocina se usa a diario y los rollos vacíos terminan en el tacho de basura sin pensarlo. Esa tira de cartón, sin embargo, reúne dos cualidades que la vuelven valiosa para reciclaje en el hogar y puede convertirse en un objeto de decoración navideña.

Transformar esos rollos en decoración permite ahorrar, reducir residuos y sumar piezas hechas a mano que aportan calidez y personalidad a tu casa en época de Navidad. Además, el proyecto resulta perfecto para realizar con chicos porque no exige grandes herramientas y sí requiere tiempo de atención y ganas de crear.

El cartón de los rollos es flexible, fácil de cortar y admite pintura y pegamento con muy buen resultado. Cada pieza puede transformarse en un adorno ligero que se realizan con materiales que tenés en casa como estrellas, renos y otros objetos.

Colgá las estrellas en la rama principal del árbol o en una guirnalda horizontal a lo largo de una repisa. Colocá los renos en una mesa auxiliar junto a velas LED para un centro de mesa seco y seguro. Los adornos pintados sirven para regalos: pegá una etiqueta y atalos con cinta a paquetes. Para uso exterior protegido, priorizá barniz impermeable y cordón resistente.

materiales

Materiales básicos para la decoración de Navidad

  • Rollos de cartón (cantidad según proyecto).
  • Tijera, cúter o cortante con base de seguridad.
  • Regla y lápiz.
  • Pegamento blanco o silicona fría.
  • Pintura acrílica o tempera.
  • Pinceles de distintos grosores.
  • Barniz al agua (mate o brillante).
  • Cinta, hilo de nylon o cordón rústico para colgar.
  • Elementos decorativos opcionales: purpurina, botones, retazos de tela, papel decorativo, washi tape.
  • Alfileres y almohadilla para trabajar con piezas pequeñas (opcional).

Cómo hacer estrellas de cartón para tu árbol de Navidad

  1. Aplaná el rollo y abrí la pieza lateral para obtener una tira rectangular. Cortá varias tiras de unos 1,5 a 2 centímetros de ancho.
  2. Tomá cinco tiras y cortá ángulos en los extremos para facilitar el ensamblado.
  3. Armá una estrella entrelazando las tiras: formá un pentágono como base y doblá las puntas hacia afuera para crear las puntas de la estrella. Pegá cada unión con una gota de pegamento.
  4. Dejá secar sobre una superficie plana y presioná con un peso liviano durante unos minutos para asegurar la unión.
  5. Pintá la estrella con una capa base y, cuando seque, aplicá detalles: líneas, puntos o un centro con purpurina. Sellá con barniz.
  6. Pasá un hilo por una punta y hacé un nudo para colgar.
  7. Para un acabado más profesional, forrá las tiras con papel decorativo antes de ensamblar.
    estrella de cartón

Renos con personalidad para tu decoración Navideña

  1. Aplaná varios rollos y dibujá la silueta de un reno —cabeza, orejas y cuello— sobre la cartulina resultante. Usá una plantilla si preferís precisión.
  2. Recortá dos siluetas iguales por cada reno y pegálas enfrentadas para obtener grosor y firmeza.
  3. Añadí un pequeño soporte rectangular en la base si querés que el reno permanezca en una mesa; alternativamente, dejá un lazo en la parte superior para colgar.
  4. Pintá la pieza: marrón para el cuerpo, negro para los ojos y rojo brillante para la nariz si buscás un toque clásico. Pegá botones o pequeños pompones para textura.
  5. Aplicá barniz si la pieza va a estar en un lugar con tránsito o humedad.
  6. Usá restos de cordón o pequeñas ramitas reales para crear astas tridimensionales.
    decoración navideña

Crea adornos pintados

  1. Con la tira de cartón, cortá círculos, óvalos o rectángulos según el diseño que prefieras.
  2. Lijá suavemente los bordes si quedaron ásperos.
  3. Pintá el soporte con un color base. Esperá que seque y añadí motivos navideños: copos, guirnaldas, palabras cortas como “Paz” o “Hogar”.
  4. Decorá con washi tape, retazos de tela o recortes de papel. Pegá un hilo y agregá una perla o cuentas en el extremo para peso estético.
  5. Sellá con barniz para mayor durabilidad.
  6. Inserta en el centro una pequeña fotografía familiar impresa en tamaño reducido; la pieza funciona como adorno y recuerdo.
    decoración
