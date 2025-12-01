No los tires más: recicla el cartón del rollo de servilletas para crear esta maravillosa decoración navideña

En muchas casas argentinas el papel de cocina se usa a diario y los rollos vacíos terminan en el tacho de basura sin pensarlo. Esa tira de cartón, sin embargo, reúne dos cualidades que la vuelven valiosa para reciclaje en el hogar y puede convertirse en un objeto de decoración navideña.
Transformar esos rollos en decoración permite ahorrar, reducir residuos y sumar piezas hechas a mano que aportan calidez y personalidad a tu casa en época de Navidad. Además, el proyecto resulta perfecto para realizar con chicos porque no exige grandes herramientas y sí requiere tiempo de atención y ganas de crear.
El cartón de los rollos es flexible, fácil de cortar y admite pintura y pegamento con muy buen resultado. Cada pieza puede transformarse en un adorno ligero que se realizan con materiales que tenés en casa como estrellas, renos y otros objetos.
Colgá las estrellas en la rama principal del árbol o en una guirnalda horizontal a lo largo de una repisa. Colocá los renos en una mesa auxiliar junto a velas LED para un centro de mesa seco y seguro. Los adornos pintados sirven para regalos: pegá una etiqueta y atalos con cinta a paquetes. Para uso exterior protegido, priorizá barniz impermeable y cordón resistente.