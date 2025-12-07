7 de diciembre de 2025 - 15:06

Las tapas de cerveza no las tires, son un tesoro en casa: convertilas en una idea necesaria y decorativa

2 ideas útiles con las tapas de metal ofrecen ideas útiles para decorar o diseñar un objeto interesante necesario en casa.

Su reutilización permite cuidar el ambiente y sumar objetos personalizados en casa.

Foto:

IA Gemini
Por Redacción

Las tapas de botellas de vidrio siempre se tiran o a veces quedan acumuladas sin un propósito. Sin embargo, esconden beneficios interesantes para crear un diseño decorativo o un objeto útil para utilizarlo en casa. Estas pequeñas piezas metálicas permiten crear objetos prácticos capaces de acompañar cualquier rincón. La clave está en combinarlo con materiales simples para unirlas.

Estos diseños caseros pueden durar años utilizando estos elementos reciclados. La simple forma y colores logran elementos vistosos y entretenidos para no desecharlas. Estas 2 ideas son distintas pero protegen la mesa y crean un adorno que produce sonidos armónicos.

tapas de cerveza reciclaje
Su reutilización permite cuidar el ambiente y sumar objetos personalizados en casa.

Una idea simple es convertir las tapas de cerveza en posavasos

La reutilización creativa de tapas metálicas puede crear un elemento funcional con poca inversión. Una de las ideas más simples y útiles intenta armar posavasos o individuales que protegen mesas de madera o vidrio.

  1. Para lograrlo solo se necesitan alrededor de 10 tapas por unidad, un soporte rígido como cartón duro o pedacitos de corcho y un pegamento fuerte, preferentemente epoxi de dos componentes.
  2. La técnica consiste en colocar las tapas boca abajo para pegarle el soporte elegido. Una vez seco, puede reforzarse con una capa de barniz transparente para mejorar la resistencia y cuidar su estado original.

Otra opción decorativa es crear cuadros o marcos con diseños coloridos a partir de tapas de colores diferentes. Para fijarlas debemos utilizar el mismo procedimiento con el mismo tipo de adhesivo pero una base rígida que soporte el peso. Estos objetos funcionan como decoración de cocinas, quinchos o espacios de juntadas familiares.

La ventaja de estas manualidades es que son ideas bastante simples para entretenerse y permiten reutilizar materiales que habitualmente son descartados. Además, el metal de las tapas es fácil de limpiar y resiste bien el paso del tiempo, lo que convierte a estas piezas en una alternativa sostenible y económica.

tapas de cerveza reciclaje

Otra idea es transformarlas en llamadores sonoros para la entrada de casa

Las tapas permiten crear llamadores de ángeles o sonoros para la entrada del hogar.

  1. Para comenzar, debemos perforar cuidadosamente los bordes de cada tapa con un clavo caliente o punzón, siempre con guantes y en una superficie firme para evitar accidentes.
  2. Luego, debemos insertar pequeños ganchos metálicos o anillos similares a las que se usan en bijouterie. A través de un hilo simple atado a esos ganchos, se conectan varias tapas entre sí y se cuelgan de una base de madera o aro metálico.
  3. Cuando corre el viento, chocan suavemente y producen un sonido metálico que funciona como móvil decorativo.
  4. Para evitar la oxidación del metal podemos pintar las tapas con esmalte acrílico o barnizarlas.

Si sobran algunas tapitas, pueden realizarse imanes decorativos para la heladera. Para esto solo se necesita una tapa, un pequeño imán redondo y pegamento epoxi.

tapas de cerveza reciclaje

Estas simples ideas aprovechan al máximo los materiales acumulados sin sentido alguno, fomentan el reciclaje y al mismo tiempo personalizan y decoran diferentes espacios con ideas útiles en casa.

