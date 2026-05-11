Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamo de 100 millones de pesos

Los créditos hipotecarios del Banco Nación continúan siendo una de las principales herramientas para acceder a la vivienda propia, aunque los requisitos económicos siguen siendo elevados. Para propiedades de más de $100 millones, el ingreso necesario ya supera ampliamente el promedio salarial registrado.
En un esquema ajustado por UVA y sin tope por CVS, las cuotas iniciales se mantienen altas y obligan a contar con ingresos formales estables para poder calificar al financiamiento.
Qué sueldo necesitás para un crédito de 100 millones de pesos en el Banco Nación
Para acceder a un crédito de $100.000.000, el Banco Nación permite financiar una vivienda de $135.000.000, cubriendo el 74% del valor a un plazo de 20 años.
La cuota inicial se ubica en $716.431, equivalente a 370,89 UVAs, con un valor de $1.931,64 por unidad. El monto del crédito representa 51.769,48 UVAs, mientras que la propiedad alcanza 69.888,8 UVAs.
Para sostener esa cuota, los ingresos requeridos son de $2.865.724 netos entre titulares y codeudores, mientras que el ingreso mínimo para el titular es de $1.432.862.
En este esquema, sin tope por CVS, el crédito presenta una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5% y un Costo Financiero Total (CFT) de 6,12% TNA.
Requisitos y condiciones clave para acceder al crédito
Para acceder a esta línea del Banco Nación, se deben cumplir una serie de condiciones vinculadas a ingresos, empleo y documentación:
Ingresos permitidos:
- Se pueden sumar hasta dos titulares y dos codeudores, siempre que los titulares representen al menos el 50% de los ingresos requeridos.
Antigüedad laboral mínima:
- Empleados en relación de dependencia: 1 año de antigüedad y 6 meses en el empleo actual.
- Trabajadores contratados: 4 años de actividad comprobable.
- Autónomos y monotributistas: 2 años de actividad.
Documentación obligatoria:
- DNI de titulares y codeudores.
- Recibos de sueldo o comprobantes de ingresos según el perfil laboral.
- Certificaciones contables y constancias impositivas para independientes.
Características del préstamo:
- Sistema de amortización francés.
- Cuotas mensuales ajustadas por UVA.
- Posibilidad de cancelación anticipada con comisión del 4%, salvo excepciones previstas por el banco.
Sin tope por CVS:
- La cuota se actualiza directamente por UVA y no tiene límite ligado a la evolución salarial.