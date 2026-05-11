Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamo de 100 millones de pesos

Los créditos hipotecarios del Banco Nación continúan siendo una de las principales herramientas para acceder a la vivienda propia , aunque los requisitos económicos siguen siendo elevados. Para propiedades de más de $100 millones, el ingreso necesario ya supera ampliamente el promedio salarial registrado.

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Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para construir un departamento con un préstamos de 45 millones de pesos

En un esquema ajustado por UVA y sin tope por CVS , las cuotas iniciales se mantienen altas y obligan a contar con ingresos formales estables para poder calificar al financiamiento.

Para acceder a un crédito de $100.000.000, el Banco Nación permite financiar una vivienda de $135.000.000, cubriendo el 74% del valor a un plazo de 20 años.

La cuota inicial se ubica en $716.431, equivalente a 370,89 UVAs, con un valor de $1.931,64 por unidad. El monto del crédito representa 51.769,48 UVAs, mientras que la propiedad alcanza 69.888,8 UVAs.

Para sostener esa cuota, los ingresos requeridos son de $2.865.724 netos entre titulares y codeudores, mientras que el ingreso mínimo para el titular es de $1.432.862.

En este esquema, sin tope por CVS, el crédito presenta una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5% y un Costo Financiero Total (CFT) de 6,12% TNA.

Requisitos y condiciones clave para acceder al crédito

Para acceder a esta línea del Banco Nación, se deben cumplir una serie de condiciones vinculadas a ingresos, empleo y documentación:

Ingresos permitidos:

Se pueden sumar hasta dos titulares y dos codeudores, siempre que los titulares representen al menos el 50% de los ingresos requeridos.

Antigüedad laboral mínima:

Empleados en relación de dependencia: 1 año de antigüedad y 6 meses en el empleo actual.

Trabajadores contratados: 4 años de actividad comprobable.

Autónomos y monotributistas: 2 años de actividad.

Documentación obligatoria:

DNI de titulares y codeudores.

Recibos de sueldo o comprobantes de ingresos según el perfil laboral.

Certificaciones contables y constancias impositivas para independientes.

Características del préstamo:

Sistema de amortización francés.

Cuotas mensuales ajustadas por UVA.

Posibilidad de cancelación anticipada con comisión del 4%, salvo excepciones previstas por el banco.

Sin tope por CVS: