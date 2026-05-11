Programa Hogar de ANSES: cómo obtener el subsidio para garrafas en invierno

Con la llegada de las bajas temperaturas, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) , junto con la Secretaría de Energía , confirmó la continuidad del Programa Hogar , una asistencia destinada a garantizar el acceso a garrafas para familias en situación de vulnerabilidad. El beneficio apunta especialmente a quienes no cuentan con conexión a la red de gas natural y necesitan afrontar un mayor consumo durante el invierno.

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El programa contempla un subsidio mensual para cubrir gran parte del valor de la garrafa de 10 kilos y, durante los meses de más frío, suma refuerzos para aliviar el impacto económico en los hogares más afectados. La medida busca asegurar el acceso a la energía en zonas donde el servicio de gas domiciliario no está disponible.

El Programa Hogar incorporó un nuevo sistema de asistencia basado en la digitalización del subsidio. El cambio principal es que ya no se entrega dinero en efectivo previamente, sino que el descuento se aplica de manera directa al momento de comprar la garrafa.

El subsidio para garrafas tendrá un sistema digital con descuentos directos en la compra.

El Programa Hogar, que garantiza el abastecimiento de garrafas a un precio accesible, auxilia a 2.103.708 beneficiarios.

La modalidad funciona mediante billeteras virtuales y medios de pago electrónicos, lo que permite que el beneficiario acceda a un precio diferencial en el punto de venta. De esta manera, el subsidio queda destinado exclusivamente a cubrir la compra de gas envasado.

Además, el esquema mantiene un funcionamiento estacional. Durante gran parte del año, la asistencia equivale al costo de media garrafa mensual, pero en invierno el Estado incrementa la cobertura y puede alcanzar el valor total de una unidad. Este sistema de subsidio focalizado busca acompañar el aumento del consumo energético en los meses más fríos.

Qué requisitos hay para acceder al Programa Hogar de ANSES en 2026

Para acceder al beneficio, los usuarios deben inscribirse obligatoriamente en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), incluso quienes ya cobraban el antiguo Programa Hogar. El trámite se realiza de manera online y permite validar la situación socioeconómica de cada grupo familiar.

Requisitos principales para acceder al Programa Hogar: