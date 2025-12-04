Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron: las fotos y los detalles del civil

Aunque eligieron mantener el perfil bajo, ambos decidieron compartir parte de la felicidad en redes sociales. Con una breve pero significativa frase: “03-12-25. Civil. Rodeados de amor”. En las imágenes se los ve vestidos de blanco, sonrientes, relajados y visiblemente emocionados mientras firman el acta matrimonial y sellan el momento con un beso espontáneo.
Cabré estaba vestido con una camisa de lino y un pantalón chupín bien descontracturado mientras que la novia tenía una traje sastre compuesto por un palazo y un chaleco en el mismo tono pero con una tela satinada.
Rufina, también de blanco, aparece a su lado, agarrada de la mano de su padre. Una de las postales que más repercusión tuvo muestra a los tres abrazados y sonrientes.
Nicolás Cabré y Rocío Pardo harán una gran fiesta
Este gesto de Cabré generó un aluvión de comentarios positivos en redes: “Amo como él integra siempre a su hija”, “Qué tierna Rufi al lado” y “Esta familia me da muchos años de vida”, fueron algunos de los mensajes.
En un video que subieron en el carrete de Instagram, tras la salida del Registro Civil, Cabré y Pardo fueron recibidos con aplausos y la tradicional lluvia de arroz y pétalos. El álbum también incluyó una imagen junto a los padres de ella, Miguel Pardo y Alicia Bollo.
La boda por civil fue solo el comienzo. Según trascendió, la pareja celebrará este sábado 6 de diciembre con una fiesta más amplia en una exclusiva estancia del Valle de Punilla, en Córdoba. El encuentro se extenderá durante el fin de semana largo y está pensado como una experiencia de descanso y disfrute en familia.