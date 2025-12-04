Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron: las fotos y los detalles del civil

Con un posteo en redes sociales, la pareja celebró la unión. La pequeña, hija del actor y La China Suárez, Rufina Cabré, también fue protagonista del civil de su padre.

Aunque eligieron mantener el perfil bajo, ambos decidieron compartir parte de la felicidad en redes sociales. Con una breve pero significativa frase: "03-12-25. Civil. Rodeados de amor". En las imágenes se los ve vestidos de blanco, sonrientes, relajados y visiblemente emocionados mientras firman el acta matrimonial y sellan el momento con un beso espontáneo.

Cabré estaba vestido con una camisa de lino y un pantalón chupín bien descontracturado mientras que la novia tenía una traje sastre compuesto por un palazo y un chaleco en el mismo tono pero con una tela satinada.

Rufina, también de blanco, aparece a su lado, agarrada de la mano de su padre. Una de las postales que más repercusión tuvo muestra a los tres abrazados y sonrientes.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo harán una gran fiesta Este gesto de Cabré generó un aluvión de comentarios positivos en redes: "Amo como él integra siempre a su hija", "Qué tierna Rufi al lado" y "Esta familia me da muchos años de vida", fueron algunos de los mensajes.