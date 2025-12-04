4 de diciembre de 2025 - 10:04

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron: las fotos y los detalles del civil

Con un posteo en redes sociales, la pareja celebró la unión. La pequeña, hija del actor y La China Suárez, Rufina Cabré, también fue protagonista del civil de su padre.

El civil de Nicolás Cabré y Rocío Pardo.

El civil de Nicolás Cabré y Rocío Pardo.

El civil de Nicolás Cabré y Rocío Pardo.
El civil de Nicolás Cabré y Rocío Pardo.

El civil de Nicolás Cabré y Rocío Pardo.

El posteo de Nicolás Cabré en Instagram

Aunque eligieron mantener el perfil bajo, ambos decidieron compartir parte de la felicidad en redes sociales. Con una breve pero significativa frase: “03-12-25. Civil. Rodeados de amor”. En las imágenes se los ve vestidos de blanco, sonrientes, relajados y visiblemente emocionados mientras firman el acta matrimonial y sellan el momento con un beso espontáneo.

Embed

Cabré estaba vestido con una camisa de lino y un pantalón chupín bien descontracturado mientras que la novia tenía una traje sastre compuesto por un palazo y un chaleco en el mismo tono pero con una tela satinada.

Rufina, también de blanco, aparece a su lado, agarrada de la mano de su padre. Una de las postales que más repercusión tuvo muestra a los tres abrazados y sonrientes.

El civil de Nicolás Cabré y Rocío Pardo.
El civil de Nicolás Cabré y Rocío Pardo.

El civil de Nicolás Cabré y Rocío Pardo.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo harán una gran fiesta

Este gesto de Cabré generó un aluvión de comentarios positivos en redes: “Amo como él integra siempre a su hija”, “Qué tierna Rufi al lado” y “Esta familia me da muchos años de vida”, fueron algunos de los mensajes.

En un video que subieron en el carrete de Instagram, tras la salida del Registro Civil, Cabré y Pardo fueron recibidos con aplausos y la tradicional lluvia de arroz y pétalos. El álbum también incluyó una imagen junto a los padres de ella, Miguel Pardo y Alicia Bollo.

La boda por civil fue solo el comienzo. Según trascendió, la pareja celebrará este sábado 6 de diciembre con una fiesta más amplia en una exclusiva estancia del Valle de Punilla, en Córdoba. El encuentro se extenderá durante el fin de semana largo y está pensado como una experiencia de descanso y disfrute en familia.

El civil de Nicolás Cabré y Rocío Pardo.
El civil de Nicolás Cabré y Rocío Pardo.

El civil de Nicolás Cabré y Rocío Pardo.

