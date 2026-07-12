Así es la casa de Oscar Martínez y Marina Borensztein en Marbella: cocina en verde salvia, jardín de estilo selvático y muebles minimalistas

La pareja de artistas eligió un refugio luminoso en España para conectar con la espiritualidad y los hábitos saludables, lejos del ruido de Buenos Aires.

Instalados definitivamente en Marbella, Oscar Martínez y Marina Borensztein abrieron las puertas de su intimidad a través de sus redes sociales. La residencia, pensada como un oasis de calma frente al mar Mediterráneo, destaca por una arquitectura contemporánea que prioriza la funcionalidad y la entrada de luz natural en cada ambiente de la propiedad.

El living se presenta como el corazón de la casa, donde el diseño minimalista toma protagonismo. Un sofá de líneas despojadas en tonos claros domina el espacio, contrastado por almohadones estampados y una mesa ratona circular con estructura dorada. El piso de madera dispuesto en espiga aporta la elegancia necesaria para un hogar de descanso.

Una cocina tendencia en tono verde salvia La cocina es uno de los sectores más personales, donde Borensztein prepara las recetas saludables que comparte con sus seguidores. Los muebles están diseñados en color verde salvia (sage green), una tonalidad que hoy es tendencia mundial por su capacidad de transmitir paz. Este color se combina con mesadas claras y revestimientos de azulejos blancos brillantes que reflejan la luz exterior.

Esta elección estética responde a una necesidad de bienestar integral. El matrimonio buscó materiales y colores que fomenten la introspección y reduzcan los estímulos visuales innecesarios. Al optar por un minimalismo funcional en lugar de la opulencia tradicional, permiten que la atención se centre en la luz y la naturaleza circundante, elementos clave para el estilo de vida espiritual que llevan actualmente.

El jardín selvático como oasis privado En el exterior, el paisaje se transforma radicalmente. El jardín fue diseñado bajo una estética de jungla, con plantas frondosas y de gran tamaño que rodean la propiedad. Esta densa vegetación funciona como un pulmón verde y garantiza una privacidad absoluta para disfrutar del clima mediterráneo, reforzando ese vínculo con lo natural que caracteriza la nueva etapa de la pareja.