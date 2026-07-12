12 de julio de 2026 - 11:14

"Luché todos los días": Hace 26 años, Russell Crowe "se convirtió en un hombre" durante el rodaje de la que es su mejor película

Russell Crowe regresó a Malta para confesar que su papel más icónico fue una batalla personal constante por mantener la esencia de su personaje frente a la producción.

Russell Crowe recuerda el mejor papel de su carrera.&nbsp;

Russell Crowe recuerda el mejor papel de su carrera. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Russell Crowe regresó a la isla de Malta, escenario principal del rodaje de Gladiador, para conmemorar el aniversario número 25 de la película dirigida por Ridley Scott. El actor neozelandés reveló detalles inéditos sobre los desafíos de una producción de 465 millones de dólares que marcó un punto de inflexión definitivo en su carrera.

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Crowe participó en el Festival de Cine del Mediterráneo, donde compartió reflexiones sobre el impacto de interpretar al general Máximo Décimo Meridio. Según el actor, la magnitud del proyecto superaba cualquier experiencia previa en su trayectoria profesional. "Se puede decir que, en cierto modo, me convertí en un hombre en Malta", afirmó el intérprete durante el evento.

¿Por qué Russell Crowe tuvo que luchar todos los días en el rodaje?

La producción, que le valió uno de los cinco premios Oscar que obtuvo la cinta, no estuvo exenta de tensiones internas. Crowe describió un ambiente de trabajo altamente exigente donde debió defender su propia visión artística frente a la inercia del estudio. "Digo 'me convertí en un hombre' porque no fue una producción fácil. Tuve que luchar todos los días por la integridad del personaje que interpretaba, así como por el viaje del propio personaje en la película", explicó.

El actor destacó que, antes de este épico estrenado en el año 2000, su carrera carecía de un referente de tal escala técnica y narrativa. "Cualquier película que hubiera hecho antes de eso, nada tenía la majestad, la ambición, el presupuesto y, en última instancia, el alcance de Gladiador", añadió para ilustrar el peso de la obra. Para Crowe, el éxito no fue solo financiero, sino una conexión profunda: "A veces, tienes la suerte de hacer algo que resuena con la gente".

El legado de Gladiador, 26 años después

Uno de los momentos más significativos de su regreso a Malta fue el encuentro con un salvavidas local que le relató el impacto moral del filme en su propia crianza. El hombre le contó que, cuando tenía ocho años, su madre lo sentaba frente al televisor para ver la película en formato VHS. "Ella me dijo que, si alguna vez te preguntas qué tipo de hombre espera tu madre que seas, es este tipo de hombre: el honor, la integridad, la fe, este tipo de hombre. Un hombre hecho en Malta", le transmitió el seguidor.

La trama, que narra la traición de Cómodo contra el leal comandante de Marco Aurelio, se mantiene como un referente disponible en plataformas como Prime Video. A 26 años de aquel rodaje que consolidó su figura en Hollywood, Crowe reafirma que la lucha diaria en el set fue lo que permitió que los valores de Máximo cruzaran la pantalla. La obra cerró su ciclo histórico como el trabajo más influyente en la biografía del actor.

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