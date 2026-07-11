El influencer Tomás Cataldi denunció a su madre Geraldine Mayer por maltratos: "No me dejaba comer"

Este jueves, Tomás Cataldi denunció públicamente a su madre, la influencer Geraldine Mayer , por maltrato psicológico, manipulación y violencia . El video del joven generó una gran repercusión en redes sociales, no sólo de parte de sus seguidores sino de otras firguras reconocidas del espectáculo.

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El joven de 20 años comenzó su video expresando que se cansó de "estar callado" durante tanto tiempo y decidió sacar a la luz situaciones de violencia que vivía por parte de su madre a quien describió como "narcisista y manipuladora".

"Mi mamá publicaba fotos o historias en las que aparecíamos mi hermana y yo aparentando tener una hermosa familia y perfecta, también transmitiendo lo mucho que nos amaba, sabiendo que en mi casa me trataba como si fuese nadie, como si fuese una basura ", expresó el joven.

Cataldi aseguró que su madre lo "gritaba, comparaba, humillaba y despreciaba" todo el tiempo, lo que le ocasionó baja autoestima. "Me hacía creer que todo era mi culpa", contó.

La violencia psicológica por parte de su madre ocasionó que en una ocasión el joven intentara lastimarse, situación que relató como " uno de los momentos que más sufrí en mi vida" debido a la falta de apoyo por parte de su familia.

"Me dijeron que yo estaba loco, que me tenían que internar, que tenía que ir a un psiquiátrico, que cómo iba a hacer ese tipo de cosas. En vez de transmitirme todas esas cosas, me podrían haber preguntado si soy feliz o cómo estoy", alegó Cataldi.

El joven no sólo narró las situaciones que vivió, sino que también aportó pruebas audiovisuales y mensajes de audio donde se escuchaba a Geraldine Mayer gritar e insultar a su hijo.

En su relato, el joven denunció que su madre no lo dejaba comer en ciertos momentos del día. "Yo no me podía alimentar, no me dejaban comer. Yo iba 2 horas al gimnasio todos los días y cuando volvía no podía comer porque la respuesta de mi mamá era: la cocina cerraba a las 2 de la tarde. Como si fuese un restaurante.", contó.

El apoyo de los usuarios a Tomás Cataldi

El video de Tomás Cataldi se viralizó rápidamente por redes sociales y se llenó de comentarios de apoyo de miles de personas, incluyendo varias figuras del espectáculo.

"Sos muy valiente! Estoy segura de que vas a llegar lejos! Te admiro! Sos muy fuerte Y obviamente contas conmigo para lo que necesites, de corazón! Te abrazo fuerte!", comentó Yanina Latorre.

Por su lado, Geraldine Mayer no se pronunció al respecto y, en cambio, restringió el acceso a su cuenta de Instagram.