Una propuesta única en Godoy Cruz: una carpa de circo albergará conciertos de rock mendocino

El viernes y el sábado, el Parque Benegas de Godoy Cruz recibirá bandas de rock en una carpa de circo climatizada.

Juampi Staiti será el encargado de abrir el encuentro el viernes. Foto: Prensa Godoy Cruz.

El rock mendocino tendrá una nueva cita este invierno con la llegada de Rock Circus, un ciclo de conciertos que durante dos noches convertirá al Parque Benegas, en Godoy Cruz, en un espacio con ambiente de circo, pero dedicado exclusivamente a la música en vivo.

La propuesta se desarrollará el 17 y 18 de julio en una carpa climatizada instalada en el predio ubicado en Av. San Martín Sur 2535, con una programación integrada por algunas de las bandas y artistas más representativos de la escena local.

La iniciativa busca ofrecer una experiencia diferente, con conciertos en un formato más cercano al público y una puesta inspirada en el espíritu de los grandes encuentros musicales, pero en un entorno íntimo y resguardado del frío invernal.

La grilla de Rock Circus comenzará el viernes 17 de julio a las 20.30 con las presentaciones de Quién Da Más, Juampa Staiti y Selva Blanca. En tanto, el sábado 18 de julio a la misma hora será el turno de Vestigio y Setas.