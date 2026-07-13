13 de julio de 2026 - 10:20

La película biográfica que hizo historia: superó los US$ 1.000 millones en taquilla y rompió un récord

Superó a "Oppenheimer" en números y ya tiene una secuela confirmada.

La película que hizo historia y rompió récord de taquilla.

La película que hizo historia y rompió récord de taquilla.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Con más de US$ 1.000 millones recaudados en la taquilla mundial, "Michael" hizo historia al convertirse en la primera película biográfica en alcanzar esa cifra. La producción sobre la primera parte de la vida de Michael Jackson rompió un récord sin precedentes y se consolidó como uno de los mayores éxitos cinematográficos del año.

Leé además

Russell Crowe recuerda el mejor papel de su carrera. 

"Luché todos los días": Hace 26 años, Russell Crowe "se convirtió en un hombre" durante el rodaje de la que es su mejor película
guillermo francella y adrian suar actuan juntos por primera vez en una pelicula: ya termino el rodaje

Guillermo Francella y Adrián Suar actúan juntos por primera vez en una película: ya terminó el rodaje

El filme ya acumula US$ 1.001 millones a nivel global, gracias a los US$ 371,8 millones obtenidos en Estados Unidos y otros US$ 629,8 millones en los mercados internacionales. Con esa cifra dejó atrás un récord que ninguna otra biografía cinematográfica había conseguido.

Pero el hito no termina ahí. La producción también pasó a ser la película musical biográfica más taquillera de todos los tiempos, el mayor éxito comercial de Lionsgate y la primera cinta del estudio en ingresar al exclusivo club de los mil millones de dólares. Además, superó a "Oppenheimer" como la película basada en una persona real con mayor recaudación de la historia.

Estrenada el 24 de abril y dirigida por Antoine Fuqua, la película tiene como protagonista a Jaafar Jackson, sobrino del Rey del Pop, acompañado por Nia Long, Laura Harrier, Miles Teller, Colman Domingo y Juliano Krue Valdi.

"Michael", la película que hizo historia y rompió récord de taquilla.

"Michael", la historia del Rey del Pop

La historia recorre los primeros años de la vida de Michael Jackson, desde su infancia como integrante de "The Jackson 5" hasta el inicio de su carrera como solista. El relato pone el foco en el desarrollo de su talento, la presión familiar y el camino que lo llevó a convertirse en una de las figuras más influyentes de la música mundial.

La película concluye cuando el cantante alcanza el punto más alto de su ascenso artístico, por lo que deja abierta la puerta para abordar nuevas etapas de su vida.

Preparan la secuela de "Michael"

El éxito en las salas impulsó rápidamente una continuación. Lionsgate confirmó que ya trabaja en una secuela, que ampliará la historia del artista y mostrará momentos posteriores de su carrera, aún no retratados en la primera entrega.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

HBO Max sumó una película protagonizada por Britney Spears.

La icónica película de Britney Spears que llegó a HBO Max y marcó a toda una generación en los 2000

estrenos de cine de este 9 de julio: moana vuelve diez anos despues en formato live action

Estrenos de cine de este 9 de julio: "Moana" vuelve diez años después en formato live action

HBO Max suma una nueva película de terror a su plataforma. 

Ya tiene fecha en streaming la secuela de una de las películas de terror más exitosas de los últimos años

HBO Max retira de su catálogo una película de ciencia ficción.

Se va de HBO Max: la última película de una exitosa saga de ciencia ficción dejará la plataforma