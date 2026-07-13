La película biográfica que hizo historia: superó los US$ 1.000 millones en taquilla y rompió un récord

Superó a "Oppenheimer" en números y ya tiene una secuela confirmada.

Con más de US$ 1.000 millones recaudados en la taquilla mundial, "Michael" hizo historia al convertirse en la primera película biográfica en alcanzar esa cifra. La producción sobre la primera parte de la vida de Michael Jackson rompió un récord sin precedentes y se consolidó como uno de los mayores éxitos cinematográficos del año.

El filme ya acumula US$ 1.001 millones a nivel global, gracias a los US$ 371,8 millones obtenidos en Estados Unidos y otros US$ 629,8 millones en los mercados internacionales. Con esa cifra dejó atrás un récord que ninguna otra biografía cinematográfica había conseguido.

Pero el hito no termina ahí. La producción también pasó a ser la película musical biográfica más taquillera de todos los tiempos, el mayor éxito comercial de Lionsgate y la primera cinta del estudio en ingresar al exclusivo club de los mil millones de dólares. Además, superó a "Oppenheimer" como la película basada en una persona real con mayor recaudación de la historia.

Estrenada el 24 de abril y dirigida por Antoine Fuqua, la película tiene como protagonista a Jaafar Jackson, sobrino del Rey del Pop, acompañado por Nia Long, Laura Harrier, Miles Teller, Colman Domingo y Juliano Krue Valdi.

"Michael", la película que hizo historia y rompió récord de taquilla. gentileza "Michael", la historia del Rey del Pop La historia recorre los primeros años de la vida de Michael Jackson, desde su infancia como integrante de "The Jackson 5" hasta el inicio de su carrera como solista. El relato pone el foco en el desarrollo de su talento, la presión familiar y el camino que lo llevó a convertirse en una de las figuras más influyentes de la música mundial.