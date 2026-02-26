26 de febrero de 2026 - 11:27

La sorprendente casa rodante de Flavio Mendoza: amplia, minimalista y con todas las comodidades

El coreógrafo se instala en un motor home de lujo junto a su hijo durante las funciones del Circo del Ánima. Así es por dentro.

Por Andrés Aguilera

Flavio Mendoza decidió vivir en una casa rodante de alta gama mientras presenta su espectáculo en el Circo del Ánima. El motor home está estacionado junto a la carpa del show y funciona como hogar temporal para él y su hijo Dionisio durante temporadas intensas. Como sucede en otras casas de famosos, el diseño combina comodidad, estética y funcionalidad.

La vivienda móvil no es improvisada: cuenta con living amplio, cocina equipada, dormitorio completo y climatización, lo que le permite descansar y prepararse antes de salir a escena sin trasladarse a su casa habitual.

Cómo es el interior del motor home de lujo

El espacio principal es un living decorado en tonos beige, dorado y marrón. Hay sillones cómodos, mesa ratona, muebles empotrados y un televisor de gran tamaño.

Entre los detalles más llamativos:

  • Chimenea decorativa

  • Iluminación cálida y blanca combinada

  • Mobiliario minimalista con acabados brillantes

  • Espacios optimizados sin sensación de encierro

La distribución está pensada para aprovechar cada metro sin resignar confort.

Qué comodidades tiene la cocina y el comedor

La cocina mantiene la misma línea estética que el living. Está equipada con:

  • Heladera de gran tamaño

  • Cocina y microondas modernos

  • Mesa con superficie tipo mármol blanco

  • Alacenas amplias

El comedor se integra al ambiente con una mesa y sillas en tonos marrones, generando continuidad visual.

La iluminación juega un rol clave para ampliar la sensación de espacio, algo habitual en motorhomes de alta gama.

Cómo es el dormitorio y por qué vive allí

Un pequeño desnivel conduce al dormitorio principal. Allí hay una cama de dos plazas, ropero espejado y tocador equipado para maquillaje y vestuario.

El motor home cuenta además con:

  • Aire acondicionado

  • Calefacción

  • Tecnología integrada

  • Espacios de guardado

La decisión de instalarse allí responde a la intensidad de las funciones, especialmente en vacaciones de invierno o temporadas altas. Al estar junto a la carpa del Circo del Ánima, evita traslados y optimiza tiempos de descanso.

