La sorprendente casa rodante de Flavio Mendoza: amplia, minimalista y con todas las comodidades

Flavio Mendoza decidió vivir en una casa rodante de alta gama mientras presenta su espectáculo en el Circo del Ánima. El motor home está estacionado junto a la carpa del show y funciona como hogar temporal para él y su hijo Dionisio durante temporadas intensas. Como sucede en otras casas de famosos, el diseño combina comodidad, estética y funcionalidad.
La vivienda móvil no es improvisada: cuenta con living amplio, cocina equipada, dormitorio completo y climatización, lo que le permite descansar y prepararse antes de salir a escena sin trasladarse a su casa habitual.
Cómo es el interior del motor home de lujo
El espacio principal es un living decorado en tonos beige, dorado y marrón. Hay sillones cómodos, mesa ratona, muebles empotrados y un televisor de gran tamaño.
Entre los detalles más llamativos:
Chimenea decorativa
Iluminación cálida y blanca combinada
Mobiliario minimalista con acabados brillantes
Espacios optimizados sin sensación de encierro
La distribución está pensada para aprovechar cada metro sin resignar confort.
Qué comodidades tiene la cocina y el comedor
La cocina mantiene la misma línea estética que el living. Está equipada con:
Heladera de gran tamaño
Cocina y microondas modernos
Mesa con superficie tipo mármol blanco
Alacenas amplias
El comedor se integra al ambiente con una mesa y sillas en tonos marrones, generando continuidad visual.
La iluminación juega un rol clave para ampliar la sensación de espacio, algo habitual en motorhomes de alta gama.
Cómo es el dormitorio y por qué vive allí
Un pequeño desnivel conduce al dormitorio principal. Allí hay una cama de dos plazas, ropero espejado y tocador equipado para maquillaje y vestuario.
El motor home cuenta además con:
Aire acondicionado
Calefacción
Tecnología integrada
Espacios de guardado
La decisión de instalarse allí responde a la intensidad de las funciones, especialmente en vacaciones de invierno o temporadas altas. Al estar junto a la carpa del Circo del Ánima, evita traslados y optimiza tiempos de descanso.