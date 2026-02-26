La sorprendente casa rodante de Flavio Mendoza: amplia, minimalista y con todas las comodidades

Flavio Mendoza decidió vivir en una casa rodante de alta gama mientras presenta su espectáculo en el Circo del Ánima . El motor home está estacionado junto a la carpa del show y funciona como hogar temporal para él y su hijo Dionisio durante temporadas intensas. Como sucede en otras casas de famosos , el diseño combina comodidad, estética y funcionalidad.

La vivienda móvil no es improvisada: cuenta con living amplio, cocina equipada, dormitorio completo y climatización , lo que le permite descansar y prepararse antes de salir a escena sin trasladarse a su casa habitual.

El espacio principal es un living decorado en tonos beige, dorado y marrón. Hay sillones cómodos, mesa ratona, muebles empotrados y un televisor de gran tamaño.

Entre los detalles más llamativos:

La distribución está pensada para aprovechar cada metro sin resignar confort.

Qué comodidades tiene la cocina y el comedor

La cocina mantiene la misma línea estética que el living. Está equipada con:

Heladera de gran tamaño

Cocina y microondas modernos

Mesa con superficie tipo mármol blanco

Alacenas amplias

El comedor se integra al ambiente con una mesa y sillas en tonos marrones, generando continuidad visual.

La iluminación juega un rol clave para ampliar la sensación de espacio, algo habitual en motorhomes de alta gama.

Cómo es el dormitorio y por qué vive allí

Un pequeño desnivel conduce al dormitorio principal. Allí hay una cama de dos plazas, ropero espejado y tocador equipado para maquillaje y vestuario.

El motor home cuenta además con:

Aire acondicionado

Calefacción

Tecnología integrada

Espacios de guardado

La decisión de instalarse allí responde a la intensidad de las funciones, especialmente en vacaciones de invierno o temporadas altas. Al estar junto a la carpa del Circo del Ánima, evita traslados y optimiza tiempos de descanso.

