26 de febrero de 2026 - 12:50

Si siempre saludás a tus vecinos, incluso cuando ellos no te devuelven el saludo, la psicología dice que tenés estas 7 cualidades

Saludar a los vecinos, incluso cuando no responden, puede parecer un gesto mínimo. La psicología lo vincula con rasgos prosociales y regulación emocional.

Por Andrés Aguilera

Qué cualidades psicológicas suelen estar detrás de este gesto

Según estudios en psicología de la personalidad y comportamiento prosocial, saludar de manera constante puede relacionarse con:

  • Amabilidad: El rasgo de agreeableness, definido en el modelo de los Cinco Grandes (McCrae y Costa), se asocia con cortesía y cooperación.

  • Conducta prosocial: Investigaciones de Daniel Batson muestran que pequeños actos altruistas fortalecen cohesión social.

  • Regulación emocional: Evitar reaccionar con enojo ante la falta de respuesta implica control de impulsos, componente central de la inteligencia emocional descrita por Daniel Goleman.

  • Seguridad interpersonal: Personas con mayor autoestima tienden a no interpretar silencios como rechazo personal.

  • Consistencia conductual: La teoría de identidad social sugiere que actuar acorde a valores propios refuerza coherencia interna.

  • Empatía: Estudios en psicología social indican que interpretar el silencio como posible distracción —y no desaire— reduce conflicto.

  • Tolerancia a la incomodidad: La capacidad de sostener pequeños momentos incómodos se vincula con mayor resiliencia emocional.

image

Qué dicen las investigaciones sobre microinteracciones cotidianas

El psicólogo John Gottman, en estudios sobre relaciones interpersonales, describió la importancia de “turning toward” o responder a pequeños gestos sociales.

Aunque su investigación se centró en parejas, el principio se aplica a interacciones breves.

Además, trabajos en psicología comunitaria sostienen que los microactos de cortesía fortalecen percepción de seguridad barrial.

La Universidad de Harvard, a través del Harvard Study of Adult Development, ha señalado que la calidad de los vínculos cotidianos impacta en bienestar a largo plazo.

Qué no significa saludar siempre

No implica superioridad moral ni necesariamente mayor madurez. También puede responder a normas culturales aprendidas en la infancia.

La clave está en la motivación: mantener la conducta sin resentimiento ni expectativa excesiva.

Si el saludo se convierte en fuente de malestar persistente, conviene revisar límites personales.

