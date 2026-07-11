"La Cuarta Estrella": la letra del nuevo himno que los jugadores de la Selección impusieron en el vestuario

Cuando el vestuario se cerró tras el pitazo final del triunfo por 3-2 ante Egipto , los jugadores de la Selección argentina eligieron una canción específica para festejar el pase de ronda. El plantel entero entonó el estribillo con la voz al límite y los abrazos entrelazados, consolidando un nuevo hit.

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La cuenta oficial de la AFA documentó el momento en un video que alcanzó millones de reproducciones en pocas horas. Nicolás Otamendi también abrió la puerta del festejo íntimo desde sus historias de Instagram, donde publicó el clip con una frase que resumió el estado colectivo: “Estamos re locos” . Mientras los jugadores saltaban, la voz de Alexis Mac Allister se escuchaba de fondo pidiendo calma para lo que sigue: “Ahora a descansar, muchachos” .

A diferencia de lo ocurrido en Qatar 2022 con "Muchachos", donde el deseo era ganar la tercera, esta nueva letra actualiza el objetivo hacia la búsqueda del bicampeonato y la cuarta estrella en la camiseta. Los jugadores la han adoptado como un símbolo de pogo y explosión, convirtiéndola en el himno oficial de la intimidad del equipo durante su estancia en Estados Unidos.

La canción tiene su origen medio año antes del inicio del torneo en el departamento de Pablo Quintana , un rosarino conocido como Palmito Música . Quintana, quien es compositor de jingles, se propuso crear una pieza que funcionara como un "F5" para la hinchada, ya que la letra de "Muchachos" había quedado técnicamente desactualizada tras la coronación en 2022. La elección de la base musical fue deliberada: tomó la melodía de "No me arrepiento de este amor", el clásico de Gilda. “Elegí a la reina de la cumbia. Es una canción que ya se usa en la cancha, así que agarré la primera frase y pensé qué podía decir... y salió: 'Soy hincha de la Selección'” , relató el autor.

El camino de Palmito hasta los oídos de los jugadores no fue lineal. Tras sufrir el rechazo de su visa en dos ocasiones, finalmente logró viajar contratado por la TV Pública. Sin embargo, la validación interna del plantel llegó incluso antes de que él aterrizara en Norteamérica. Ignacio Ovando, un jugador de Rosario Central que participó de los entrenamientos como sparring, fue quien le confirmó a Quintana que "La Cuarta Estrella" sonaba todos los días en las prácticas de la Scaloneta. El propio Lionel Messi escuchaba el tema durante las rutinas de entrenamiento mucho antes de que se viralizara en las tribunas.

La letra busca funcionar como un vehículo cultural para las nuevas generaciones, mezclando la euforia deportiva con hitos de la identidad argentina. Incluye una referencia directa a lo sucedido en el Mundial de 1994, disputado también en Estados Unidos, cuando Diego Maradona fue descalificado. El texto menciona la intención de "vengar" aquella copa que "no nos dejaron levantar", uniendo el pasado de Maradona con el presente de Messi.

Esta es la letra completa de "La Cuarta Estrella"

Soy hincha de la selección

La aliento con el corazón

Ganamos la tercera con Lionel

Queremos ser campeones otra vez

Y 32 años después

La Scaloneta va a vengar

La Copa que le robaron al Diez

La que no nos dejaron levantar

Quiero ver la cuarta estrella

Brillar en la camiseta

Soy argento de la cuna hasta el cajón

Por Malvinas

Por el Diego

Por la última de Leo

Argentina quiero verte bicampeón.