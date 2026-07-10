10 de julio de 2026 - 23:50

Un hincha noruego se negó a hacer la "remada vikinga" y dio una insólita explicación: "Es un error histórico"

Un hombre fue captado con los brazos cruzados durante el famosos festejo mundialista y expresó estar en contra de la tradición. "Lo encuentro muy estúpido".

Un hincha noruego se negó a hacer la remada vikinga y dio una insólita explicación: Es un error histórico

Un hincha noruego se negó a hacer la "remada vikinga" y dio una insólita explicación: "Es un error histórico"

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La celebración de los hinchas noruegos para alentar a su Selección es, sin duda, uno de los aspectos más comentados en este Mundial 2026. La "remada vikinga" se hizo viral en las redes durante primeras victorias del equipo en fase de grupos.

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Si bien se observaba a toda la tribuna coordinada para realizar el famoso "remo", una imagen llamó la atención en redes sociales. Un hincha que se encontraba presente en el estadio, no se sumó a los festejos y, en cambio, permaneció con los brazos cruzados durante el gesto mundialista.

Los argumentos del hincha "anti-remo"

Se trata de Emil Lappen, quien en los últimos días fue entrevistado por medios de comunicación y expresó los motivos por los que se negó a realizar la remada. "Esto es objetivamente un error: los vikingos cruzaron el Atlántico navegando, no lo cruzaron remando. Es una celebración históricamente imprecisa", señaló a la cadena inglesa Sky News.

Además, afirmó que el gesto se asemeja al "aplauso vikingo" realizado por los hinchas de Islandia en la Eurocopa del 2016 por lo que expresó su desacuerdo. "Lo encuentro muy estúpido. Eso fue lo que pensé cuando hicieron ese festejo por primera vez. Quería mostrar que no estaba de acuerdo. Y creo que el mensaje se entendió", señaló.

En la misma línea, aseguró que continuará con su postura durante todo el Mundial y que alentará a su Selección de otra manera. "Voy a alentar a los jugadores confortablemente desde mi silla, en casa. Sin remar. En ningún lugar", sentenció.

El ritual mundialista llegó al Parlamento

Durante los partidos correspondientes a la fase de grupos, un divertido video se viralizó en redes donde se mostraba a los miembros del Parlamento noruego realizando la "remada vikinga" al unísono para alentar a la Selección.

Antes de iniciar la sesión en el Storting de Oslo, el presidente de la Cámara, Masud Gharahkhani, propuso enviar un mensaje de apoyo a los jugadores. “Colegas, tenemos una petición inusual de la presidencia, ahora que estamos con la sala completa. ¿Cómo puede el Storting enviar un saludo a nuestros muchachos del Mundial? No hay mejor manera que remar, remar. ¿Están conmigo?”, expresó Gharahkhani.

Sincronizados, los parlamentarios se unieron a la iniciativa mientras gritaban "Ro" (remen) hasta que el Presidente dio la orden "Heia Norge!”, que significa "orden en la sala".

Al terminar el momento y antes de dar inicio a la sesión, Gharahkhani sentenció: "Muy bien. Este es el mejor Parlamento del mundo”.

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