El embajador de Noruega celebró la eliminación de Brasil con un guiño a Francella: "Hermosa mañana, ¿verdad?"

Halvor Sætre compartió un video con la famosa frase de Guillermo Francella para celebrar la clasificación de Noruega a los cuartos de final del Mundial tras eliminar a Brasil.

El embajador de Noruega en la Argentina, Halvor Sætre, se sumó a los festejos por la histórica clasificación de su país a los cuartos de final del Mundial 2026 con un mensaje que rápidamente se volvió viral entre los usuarios argentinos.

A través de las redes sociales de la embajada, el diplomático compartió un video de Guillermo Francella pronunciando la ya clásica frase "¡Hermosa mañana, verdad!", un meme ampliamente utilizado en la Argentina para celebrar triunfos deportivos o bromear sobre derrotas de equipos rivales.

La publicación apareció pocas horas después del triunfo de Noruega por 2-1 frente a Brasil en los octavos de final del Mundial, un resultado que significó uno de los mayores logros deportivos de la selección nórdica.

El uso del popular meme llamó la atención de miles de usuarios, que destacaron el conocimiento del embajador sobre la cultura y el humor de los argentinos. El video acumuló numerosas reacciones y comentarios en redes sociales, donde fue celebrado por la originalidad del mensaje.

Haaland lideró la histórica clasificación Dentro de la cancha, la gran figura del encuentro fue Erling Haaland, autor de los dos goles que le dieron el triunfo a Noruega y sellaron la eliminación de Brasil. El seleccionado brasileño descontó sobre el final mediante un penal convertido por Neymar, aunque el resultado ya estaba prácticamente definido y no alcanzó para evitar la despedida del conjunto sudamericano.