La Selección Argentina enfrenta a Suiza en busca de las semifinales: horario, transmisión en vivo, formaciones

La Selección Argentina enfrenta a su par de Suiza en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en el marco del duelo de cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará este sábado a las 22 horas de nuestro país, con el arbitraje de Joao Pinheiro.
Después de un complicadísimo partido de octavos de final, donde se superó a Egipto por 3 a 2 luego de comenzar perdiendo por 2 tantos, la Albiceleste renueva su ilusión por revalidar la Copa del Mundo en un encuentro que nuevamente lo tiene como principal candidato a quedarse con el triunfo.
El cuerpo técnico de Argentina quedó conforme con el rendimiento de su conjunto, observando varios puntos altos que invitan a la ilusión. Fundamentalmente, destacan el buen tramo de dominio en el primer tiempo, y la reacción sobre el cierre. Por tal motivo, el entrenador Lionel Scaloni prácticamente no hará cambios en la formación inicial.
El emocionante triunfazo de la Selección Argentina en las mejores fotos
EFE
Las únicas dudas a esta hora pasan por la presencia de Nahuel Molina o Gonzalo Montiel en el lateral derecho, y de Julián Álvarez o Lautaro Martínez en la zona ofensiva. Según trascendió, la decisión final será tomada un rato antes del partido. El resto de los intérpretes serán los mismos que superaron a Egipto.
En cuanto a Suiza, la principal noticia pasa por la baja confirmada del delantero Johan Manzambi, máximo goleador del equipo con tres tantos y dos asistencias. La lesión en la rodilla izquierda ocurrida en la previa del duelo ante Colombia por los octavos de final de la Copa del Mundo todavía lo tiene a maltraer, por lo que no podrá ser parte del duelo ante Argentina.
El entrenador Helvético todavía analiza cómo reemplazar a su carta goleadora. Por eso se dirime entre Fabian Rieder o Djibril Sow. Lo que está claro es que aprovechará para fortalecer la mitad de la cancha para protegerse del dominio Albiceleste en ese sector. Es la única modificación fuerte de un plantel que tiene como principal bandera a Granit Xhaka.
Mundial 2026. Rubén Vargas de Suiza celebra el pase a cuartos de final frente a Colombia. Ahora los helvéticos jugarán el sábado ante la Selección Argentina.
EFE/EPA/BOB FRID
Probables formaciones de la Selección Argentina - Suiza:
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ddoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; y Breel Embolo. DT: Murat Yakín.
Datos del partido:
Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City)
Árbitro: João Pinheiro
Hora: 22
TV: TyCSports, DSports, Disney+, Telefé, TV Pública
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