La Selección Argentina enfrenta a Suiza en busca de las semifinales: horario, transmisión en vivo, formaciones

El conjunto de Lionel Scaloni se mide con los Helvéticos este sábado desde las 22 horas, en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

La Selección Argentina enfrenta a su par de Suiza en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en el marco del duelo de cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará este sábado a las 22 horas de nuestro país, con el arbitraje de Joao Pinheiro.

Después de un complicadísimo partido de octavos de final, donde se superó a Egipto por 3 a 2 luego de comenzar perdiendo por 2 tantos, la Albiceleste renueva su ilusión por revalidar la Copa del Mundo en un encuentro que nuevamente lo tiene como principal candidato a quedarse con el triunfo.

El cuerpo técnico de Argentina quedó conforme con el rendimiento de su conjunto, observando varios puntos altos que invitan a la ilusión. Fundamentalmente, destacan el buen tramo de dominio en el primer tiempo, y la reacción sobre el cierre. Por tal motivo, el entrenador Lionel Scaloni prácticamente no hará cambios en la formación inicial.

El emocionante triunfazo de la Selección Argentina en las mejores fotos EFE Las únicas dudas a esta hora pasan por la presencia de Nahuel Molina o Gonzalo Montiel en el lateral derecho, y de Julián Álvarez o Lautaro Martínez en la zona ofensiva. Según trascendió, la decisión final será tomada un rato antes del partido. El resto de los intérpretes serán los mismos que superaron a Egipto.

En cuanto a Suiza, la principal noticia pasa por la baja confirmada del delantero Johan Manzambi, máximo goleador del equipo con tres tantos y dos asistencias. La lesión en la rodilla izquierda ocurrida en la previa del duelo ante Colombia por los octavos de final de la Copa del Mundo todavía lo tiene a maltraer, por lo que no podrá ser parte del duelo ante Argentina.