10 de julio de 2026 - 21:58

Entre elogios a Messi y críticas a Suiza: la declaración de Lehmann que sacudió el Mundial

El ex arquero, recordado por su actuación ante Argentina en Alemania 2006, volvió a quedar en el foco por sus comentarios antes de un partido decisivo.

El ex arquero, Lehmann, recordó su historia con Argentina y ahora volvió a quedar en el centro de la escena y calentó el choque entre Argentina y Suiza.

El ex arquero, Lehmann, recordó su historia con Argentina y ahora volvió a quedar en el centro de la escena y calentó el choque entre Argentina y Suiza.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La previa del duelo de cuartos de final entre Argentina y Suiza sumó un capítulo inesperado luego de las declaraciones de Jens Lehmann. El ex arquero alemán, actualmente como analista del Mundial 2026, cuestionó la postura del seleccionado europeo antes de enfrentar a Lionel Messi y sus palabras provocaron repercusiones en ambos países.

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Durante una participación televisiva en Welt TV, el histórico guardameta lanzó una frase irónica al referirse al respeto que los futbolistas suizos mostraron hacia el capitán argentino.

El arquero alem&aacute;n y su recordado &ldquo;machete&rdquo; con informaci&oacute;n sobre los remates de Argentina en la tanda de penales de los cuartos de final de Alemania 2006.

El arquero alemán y su recordado “machete” con información sobre los remates de Argentina en la tanda de penales de los cuartos de final de Alemania 2006.

La crítica de Lehmann a la actitud suiza

Lehmann apuntó contra lo que consideró una excesiva admiración de los jugadores helvéticos hacia Messi y puso en duda la capacidad del equipo para afrontar un partido de máxima exigencia.

“Creo que los suizos están deseando ganarse la camiseta de Messi o algo así después del partido”, expresó con tono sarcástico durante la transmisión.

Además, el ex arquero sostuvo que Suiza suele tener dificultades para dar un salto competitivo en los momentos más importantes y comparó esa situación con la aparición de grandes figuras deportivas del país.

Gran admiración por Leo

El ex arquero de la Selección de Alemania, además, advirtió que la admiración por Messi podría ser contraproducente para Suiza. Este tipo de declaraciones, efectuadas en la previa de un partido definitorio, surgió luego de que Granit Xhaka dejó sus impactantes elogios para el astro argentino. El capitán helvético brindó una charla con los medios y manifesto: “Para mí, o para nosotros, jugar en esta era de Messi es un privilegio. Es un privilegio jugar contra él, es un privilegio ser parte de su historia. Es otro de los mejores jugadores de la historia del fútbol, también en mi era”.

Jens Lehmann, recordado arquero de la Selecci&oacute;n de Alemania.&nbsp;

Jens Lehmann, recordado arquero de la Selección de Alemania.

La respuesta de la prensa suiza

Las declaraciones no tardaron en generar una reacción del otro lado de Europa. El diario Blick salió al cruce del ex futbolista alemán y recordó algunos de los golpes históricos que protagonizó la selección suiza en los últimos años.

El medio destacó las eliminaciones de Francia, campeón mundial en 2018, durante la Eurocopa 2021, y de Italia en 2024, para.

Jens Lehmann, arquero de la Selecci&oacute;n de Alemania 2006.

Jens Lehmann, arquero de la Selección de Alemania 2006.

El arquero del famoso "machete"

Las opiniones de Lehmann cobran mayor peso ante la cercanía del partido, pero también por su historia personal frente a Argentina. El ex arquero fue protagonista en la recordada tanda de penales de los cuartos de final del Mundial 2006, donde atajó los remates de Roberto Ayala y Esteban Cambiasso, y sellaron la clasificación de Alemania a semifinales.

Aquel episodio quedó marcado en la memoria colectiva por el famoso “machete” que Lehmann utilizó para anticipar los posibles disparos de los futbolistas argentinos. Esa preparación previa, poco habitual en esa época, fue determinante en el resultado y catapultó a Lehmann como referente del puesto a nivel mundial. Ese año, la IFFHS lo eligió como el segundo mejor portero del mundo.

Durante su carrera, Jens Lehmann defendió los colores de clubes como Schalke 04, Milan, Borussia Dortmund, Arsenal y Stuttgart. Con el Schalke conquistó la Copa de la UEFA en 1997, en el Dortmund fue campeón alemán en 2002 y con el Arsenal obtuvo el título inglés en 2004. Además, disputó tres Copas del Mundo, alcanzando el subcampeonato en Corea-Japón 2002 y siendo titular indiscutido en 2006.

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