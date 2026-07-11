"No hay favoritismos": Scaloni respondió a las polémicas arbitrales y analizó el Mundial

A horas del cruce frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni transmitió un mensaje de cautela y confianza . El entrenador de la Selección Argentina remarcó que en esta instancia "no hay rival fácil", evitó confirmar el equipo titular y destacó la fortaleza anímica del plantel tras la remontada conseguida frente a Egipto.

Alarma en el búnker de Suiza a horas de chocar con la Selección Argentina por el Mundial 2026

Lejos de subestimar al seleccionado europeo, Scaloni destacó sus virtudes y recordó el camino que recorrió hasta los cuartos de final.

"No hay rival fácil. Para mí, es un muy buen equipo. Compite con las mejores selecciones . Siempre sale adelante. Tiene tradición en los Mundiales, jugadores de experiencia y mucha fortaleza física. Eliminó a Colombia, que venía haciendo un trabajo enorme. Es un rival de entidad y lo respetamos como a todos", sostuvo.

El técnico no confirmó la formación y dejó abierta la posibilidad de realizar alguna modificación, aunque reconoció que quedó conforme con el rendimiento mostrado en el último encuentro.

"No sería descabellado repetir el equipo, como tampoco que haya algún cambio . En principio jugarían muy parecido al otro día. Más allá de lo que fue la locura del partido, en cuanto al juego el equipo hizo muy buenas cosas. Me gustó", explicó.

También se refirió a las variantes que fue realizando durante el torneo y aseguró que cada decisión respondió a una búsqueda futbolística. "Siempre pensamos en mejorar al equipo. Con la entrada de Leandro Paredes mejoramos la circulación y la tenencia. Alexis Mac Allister también nos dio cosas importantes por la izquierda. Al comienzo de la concentración tuvimos varias dificultades y pintaba bastante más negro de lo que está ahora. Hoy la sacamos adelante y estamos compitiendo".

Entrenamiento de la Selección Argentina EFE

El valor de la remontada

Para Scaloni, el triunfo ante Egipto trascendió el resultado y fortaleció aún más al grupo. "Fue una de las sensaciones más fuertes que viví como entrenador. No sé si la primera, segunda o tercera. En un Mundial, perdiendo 2-0 a falta de 15 minutos, cualquiera tiende a tirar la toalla. El equipo hizo una demostración increíble. No hace falta ganar un título para vivir algo así".

El entrenador agregó que el contexto también hizo más especial ese momento. "Más allá de lo de Leo, que parece que es su último Mundial, todo eso conlleva a que sea más emotivo".

Messi, en un gran momento

Consultado por el presente físico de Lionel Messi, Scaloni aseguró que el capitán mantiene el mismo despliegue y que la diferencia está en su capacidad para definir los partidos.

"Leo corre más o menos lo mismo en todos los partidos. Lo que hace es ser más resolutivo. Hizo una preparación física que le dio resultados y está dando todo lo que tiene. Cuando huele que puede crear peligro es una máquina. Mientras él quiera, va a seguir siendo el mejor".

Messi y Scaloni EFE

La comparación con Qatar

Scaloni admitió que alcanzar el nivel exhibido por la Selección durante el Mundial de 2022 no resulta sencillo. "No siempre se puede jugar tan bien como en Qatar. Lo hemos hecho después de ese Mundial y lo seguimos intentando, pero no es fácil".

Sin embargo, valoró la personalidad que muestra el plantel en los momentos de mayor presión. "La ventaja de este equipo es que ya tiene la experiencia de Qatar. Perder 2 a 0 a falta de 15 minutos y ponerse a jugar como si estuviera en su casa demuestra que no le pesa la responsabilidad".

Francia, España y los candidatos

El entrenador también analizó el panorama del Mundial y coincidió con quienes consideran que el cruce entre España y Francia puede ser una final anticipada. "Claro que sí. Son dos grandes equipos, dos favoritos, y alguno de los dos quedará en el camino".

Sobre el seleccionado español señaló que "está yendo de menos a más" y explicó que las condiciones climáticas no favorecen su estilo de juego. "Está haciendo un gran campeonato y ahora tendrá una prueba muy dura. Es un equipo temible2.

En cuanto a Francia, destacó que "dio un golpe de autoridad" y confirmó que sigue siendo uno de los máximos candidatos.

Lionel Messi EFE

El recuerdo de la Copa América 2021

Al cumplirse cinco años del título obtenido en Brasil, Scaloni recordó el impacto que tuvo aquella conquista. "Ganar esa final les dio un empujón anímico muy grande a los jugadores. Fue un desahogo para quienes lo habían intentado tantas veces. Además, fue una Copa América muy especial por todo lo que se vivía con la pandemia y porque muchos chicos habían sido padres y no podían ver a sus hijos".

El abrazo con su familia

Scaloni también lamentó que se difundieran las imágenes del abrazo con su familia luego de la clasificación ante Egipto. "Era un momento privado y alguien lo grabó. No está bueno porque aparecen chicos menores y nosotros no sabíamos que nos estaban filmando. Fue un desahogo enorme y me hizo bien compartirlo con ellos".

El legado que busca dejar

Finalmente, el entrenador aseguró que desea que este ciclo sea recordado por su espíritu competitivo y contó que se emocionó con un mensaje recibido durante los festejos por el 9 de Julio. "Me gustaría que se recuerde como un equipo que nunca se conformó. Me mandaron un video de un chico que gritó '¡Viva la Patria y viva Argentina!'. Eso me emocionó mucho. Nosotros jugamos al fútbol para generar esas cosas, no solamente para ganar partidos".