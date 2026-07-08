8 de julio de 2026 - 20:22

Hincha muerto tras el triunfo de Argentina: el emotivo video que grabó minutos antes de morir

Franco Daniel Depauli fue filmado celebrando la clasificación de la Selección argentina apenas minutos antes de recibir el golpe que le costó la vida en Cañuelas. La investigación ya tiene un detenido.

Franco Daniel Depauli murió durante los festejos por la Selección en Cañuelas: hay un detenido.

Franco Daniel Depauli murió durante los festejos por la Selección en Cañuelas: hay un detenido.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La muerte de Franco Daniel Depauli, el hincha que falleció durante los festejos por la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial, sigue generando conmoción. En las últimas horas se difundió un video grabado pocos minutos antes del ataque que terminó con su vida.

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En las imágenes, el hombre de 46 años aparece sonriente, con una bandera argentina sobre los hombros y rodeado de otros simpatizantes que celebraban el triunfo del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

"Nunca perdimos la fe": el mensaje que quedó registrado

Durante la grabación, Depauli expresó una frase que, tras conocerse el desenlace, adquirió una fuerte carga emotiva.

"Nunca perdimos la fe", dice mientras participa de los festejos por la clasificación de la Selección. En el mismo video también dedica palabras de aliento a un amigo, en medio del clima de alegría que se vivía en las calles.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente se multiplicaron como una de las últimas apariciones públicas de la víctima antes del hecho fatal. El episodio se produjo en la intersección de las calles Libertad y 25 de Mayo, en Cañuelas, Buenos Aires. En el lugar se registraron incidentes durante los festejos.

Según la reconstrucción inicial de la investigación, Franco Daniel Depauli caminaba hacia el vehículo que había dejado estacionado en las inmediaciones cuando una piedra impactó contra su cabeza. El golpe le provocó un grave traumatismo que lo dejó inconsciente y derivó posteriormente en su fallecimiento.

La investigación ya tiene un detenido

La pesquisa avanzó con el análisis de las cámaras de seguridad municipales, lo que permitió identificar al presunto autor del ataque.

Horas más tarde fue detenido Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, señalado por los investigadores como la persona que habría arrojado la piedra que provocó la muerte del hincha. La causa continúa para esclarecer por completo las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

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