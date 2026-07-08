El gesto que conmovió a Mendoza: una tienda salió a abrigar perros que dormían en la calle

La iniciativa por este invierno extremo ocurrió en Tunuyán y San Carlos. “Queremos inspirar a más vecinos a hacer un pequeño gesto”, afirmó la pilchería protagonista.

Una pilchería salió a abrigar perros que dormían en la calle en Tunuyán, Mendoza.

Mientras las bajas temperaturas del invierno golpean con fuerza en Mendoza, especialmente en el Valle de Uco, un gesto solidario logró sacar sonrisas en medio del frío. Una pilchería de Tunuyán salió a recorrer distintos puntos del departamento para abrigar a perros que pasan las noches a la intemperie.

La acción se llevó a cabo en el Manzano Histórico y también en el distrito 26 de Enero, en La Consulta, junto al Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP). Allí le pusieron las prendas a varios animales para ayudarlos a soportar las heladas que se registran en la zona, principalmente en el amanecer.

Un granito de arena en este invierno mendocino La iniciativa fue compartida en las redes sociales del comercio, donde mostraron fotos del recorrido y de los perros que aceptaron colocarse el abrigo. Sin embargo, contaron que no pudieron asistir a todos.

"No pudimos ayudar a todos, algunos no se dejaron por miedo", explicaron en la publicación. No obstante, remarcaron que el objetivo no era solo mostrar la actividad, sino incentivar a que más personas se sumen con pequeños gestos solidarios, que siempre un granito de arena es mucho más que nada.

“Lo compartimos porque queremos que más personas se animen a hacer un pequeño gesto”, escribieron.

Con la llegada del invierno a la provincia, muchos perros que viven en la calle o están gran parte del día al aire libre quedan expuestos a las bajas temperaturas y al frío que transmite el suelo durante la noche. Por eso, desde la pilchería tunuyanina optaron por realizar una acción solidaria. Una prenda, unos minutos de tiempo y la intención de cuidar a quienes no pueden pedirlo fueron suficientes para cambiarles, al menos por un rato, el invierno a varios animales.