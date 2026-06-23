¿Por qué tantos jugadores usan máscaras durante los partidos del Mundial? Expertos revelaron su significado

El Mundial 2026 reúne a los mejores futbolistas del planeta en una competencia que exige el máximo rendimiento físico. Entre las imágenes más llamativas que dejó el torneo en sus primeras semanas aparece la presencia de varios jugadores que disputan los partidos utilizando máscaras protectoras faciales .

Para ganarle en la cocina: 5 recetas clásicas y fáciles de Jordania, el próximo rival de la Selección en el Mundial

Batió un récord Guinness a los 99 años, le propuso casamiento a Messi y hoy es furor en el Mundial

Las exigencias físicas de un torneo de esta magnitud obligan a los futbolistas a convivir con molestias, golpes y procesos de recuperación acelerados. En algunos casos, las lesiones faciales no impiden participar de los encuentros, pero sí requieren una protección especial para evitar que un nuevo impacto provoque daños mayores. Por esa razón, varios jugadores saltan al campo con máscaras diseñadas específicamente para resguardar las zonas afectadas.

Entre los futbolistas que han llamado la atención por utilizar este tipo de protección se encuentran el defensor uruguayo Sebastián Cáceres y el arquero argelino Luca Zidane . Sus máscaras se han convertido en una de las imágenes más reconocibles de esta edición del Mundial.

El emblema de la Selección Argentina, Lionel Messi, grita el golazo convertido ante Argelia

estas protecciones se utilizan cuando existe una fisura o fractura facial que se encuentra en proceso de recuperación. El objetivo principal es evitar que un nuevo golpe impacte sobre el hueso lesionado y agrave considerablemente la situación.

Hay un hueso que presenta una pequeña fisura o una fractura que está sanando, pero que podría sufrir daños importantes si recibe otro golpe en esa zona, señaló el médico. La máscara cumple una función: proteger esa fractura en proceso de recuperación y evitar que empeore considerablemente.

El motivo por el que Luca Zidane atajó con máscara ante la Selección Argentina

Cómo funcionan las máscaras faciales

Estas protecciones suelen fabricarse con materiales resistentes y ligeros que permiten absorber parte de la energía generada por los impactos. Además, se confeccionan a medida para adaptarse al rostro de cada jugador y garantizar la mayor comodidad posible durante la competencia.

Aunque pueden generar una apariencia intimidante dentro del campo de juego, su finalidad es exclusivamente preventiva. Gracias a ellas, muchos futbolistas pueden continuar entrenando y disputando partidos sin necesidad de esperar una recuperación completa antes de regresar a la actividad.

Uruguay - Cabo Verde, por el Mundial 2026 EFE/ Alberto Estevez

Las máscaras faciales representan apenas una de las herramientas que los jugadores utilizan para afrontar las exigencias del Mundial 2026. El torneo también se desarrolla bajo condiciones climáticas complejas en varias sedes de Norteamérica, donde las altas temperaturas y la humedad incrementan el desgaste físico.