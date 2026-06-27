Max Verstappen analizó su choque en la clasificación: "El auto hizo algo que no había hecho en todo el fin de semana"

Colapinto lamentó el error en Austria, pero confía en remontar: "Hay que trabajar para tener un mejor día"

Franco Colapinto quedó 16° en la clasificación de Austria tras un leve despiste en su último intento

Tras bajarse del auto, e l neerlandés admitió que el comportamiento del RB22 l o sorprendió por completo y que todavía no encuentra una explicación clara sobre lo ocurrido.

Según explicó Verstappen, las primeras señales de que algo no esta ba bien aparecieron varias curvas antes del accidente. "En la curva 6 ya tuve un susto importante al entrar. Fue algo muy extraño porque el coche no había reaccionado así durante todo el fin de semana", comentó.

¡FUERTE CHOQUE DE MAX EN LA Q3! VERSTAPPEN PERDIÓ EL CONTROL DE SU RED BULL Y SE FUE CONTRA EL MURO EN EL FINAL DE LA CLASIFICACIÓN. #AustrianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8AITmWEHQD

El campeón del mundo detalló que, metros después, la situación empeoró en la curva 9, donde el auto perdió adherencia de manera repentina. "No fue una corrección pequeña. Tuve que girar completamente el volante para intentar salvarlo. Es algo bastante inusual y tendremos que investigar qué pasó", explicó.

Más allá del accidente, Verstappen también hizo referencia al nuevo paquete de actualizaciones que Red Bull estrenó en Spielberg. Si bien reconoció que algunas modificaciones mostraron resultados positivos, dejó en claro que todavía existen aspectos que no terminan de convencer al equipo.

"Hay cosas que funcionaron como esperábamos y otras que todavía tenemos que entender. Ahora analizaremos toda la información para saber exactamente dónde podemos mejorar", señaló.

864d5ba805ecc69206fd43142afe935f2168136cw Max Verstappen EFE

Del susto en la Q2 a un final frustrante

La jornada había comenzado con dificultades para el neerlandés, que logró avanzar a la Q3 con lo justo después de finalizar décimo en la segunda tanda clasificatoria. Sin embargo, en la definición parecía haber recuperado competitividad y consideró que tenía posibilidades concretas de ubicarse entre los tres primeros.

Aun así, Verstappen reconoció que salir más adelante no garantizaba un buen resultado debido a uno de los puntos débiles que viene mostrando Red Bull.

"Siendo realistas, creo que podíamos terminar terceros. Aunque también es verdad que las largadas nos están costando mucho y quizás igualmente habríamos perdido algunas posiciones", concluyó.

Con la clasificación ya cerrada, Red Bull intentará identificar el origen del problema antes de la carrera del domingo, en la que Verstappen buscará recuperar terreno en el Red Bull Ring.