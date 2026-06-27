27 de junio de 2026 - 13:46

Max Verstappen analizó su choque en la clasificación: "El auto hizo algo que no había hecho en todo el fin de semana"

El tetracampeón del mundo reconoció que el accidente que sufrió en la clasificación del Gran Premio de Austria fue inesperado y aseguró que el equipo deberá revisar el funcionamiento del auto antes de la carrera.

El piloto neerlandés explicó que perdió el control de su RB22 por un comportamiento inesperado del monoplaza durante su último intento en la Q3.

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Tras bajarse del auto, el neerlandés admitió que el comportamiento del RB22 lo sorprendió por completo y que todavía no encuentra una explicación clara sobre lo ocurrido.

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Max Verstappen

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Un comportamiento que no había aparecido

Según explicó Verstappen, las primeras señales de que algo no estaba bien aparecieron varias curvas antes del accidente. "En la curva 6 ya tuve un susto importante al entrar. Fue algo muy extraño porque el coche no había reaccionado así durante todo el fin de semana", comentó.

El campeón del mundo detalló que, metros después, la situación empeoró en la curva 9, donde el auto perdió adherencia de manera repentina. "No fue una corrección pequeña. Tuve que girar completamente el volante para intentar salvarlo. Es algo bastante inusual y tendremos que investigar qué pasó", explicó.

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Red Bull deberá analizar las mejoras

Más allá del accidente, Verstappen también hizo referencia al nuevo paquete de actualizaciones que Red Bull estrenó en Spielberg. Si bien reconoció que algunas modificaciones mostraron resultados positivos, dejó en claro que todavía existen aspectos que no terminan de convencer al equipo.

"Hay cosas que funcionaron como esperábamos y otras que todavía tenemos que entender. Ahora analizaremos toda la información para saber exactamente dónde podemos mejorar", señaló.

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Max Verstappen

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Del susto en la Q2 a un final frustrante

La jornada había comenzado con dificultades para el neerlandés, que logró avanzar a la Q3 con lo justo después de finalizar décimo en la segunda tanda clasificatoria. Sin embargo, en la definición parecía haber recuperado competitividad y consideró que tenía posibilidades concretas de ubicarse entre los tres primeros.

Aun así, Verstappen reconoció que salir más adelante no garantizaba un buen resultado debido a uno de los puntos débiles que viene mostrando Red Bull.

"Siendo realistas, creo que podíamos terminar terceros. Aunque también es verdad que las largadas nos están costando mucho y quizás igualmente habríamos perdido algunas posiciones", concluyó.

Con la clasificación ya cerrada, Red Bull intentará identificar el origen del problema antes de la carrera del domingo, en la que Verstappen buscará recuperar terreno en el Red Bull Ring.

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