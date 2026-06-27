Argentina enfrentará a Cabo Verde en el Mundial 2026: dónde queda y cómo es la historia del rival

La Selección Argentina ya tiene confirmado a su rival para los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá con Cabo Verde el viernes 3 de julio en Miami , luego de que el seleccionado africano finalizara segundo en el Grupo H y lograra una clasificación histórica a la fase eliminatoria.

La Selección Argentina jugará ante Cabo Verde los 16vos del Mundial 2026

Cabo Verde, cuyo nombre oficial es República de Cabo Verde, está ubicado en el océano Atlántico , a unos 600 kilómetros de Senegal. Se trata de un archipiélago compuesto por diez islas, de las cuales nueve están habitadas.

Su capital es Praia, situada en la isla de Santiago , y cuenta con una población cercana a los 525.000 habitantes , lo que lo convierte en uno de los países más pequeños que participaron en una Copa del Mundo.

El portugués es el idioma oficial debido a su pasado colonial, aunque la mayoría de la población también utiliza el criollo caboverdiano, una lengua que forma parte de la identidad cultural del país.

Las islas permanecían deshabitadas hasta la llegada de los navegantes portugueses en el siglo XV. A partir de entonces, Cabo Verde adquirió una posición estratégica para las rutas comerciales entre Europa, África y América.

En 1462 fue fundada Ribeira Grande, actualmente conocida como Cidade Velha, uno de los primeros asentamientos coloniales europeos establecidos en la región tropical. Durante siglos, el archipiélago funcionó como un importante puerto marítimo y desempeñó un papel central en el comercio atlántico, incluido el tráfico transatlántico de esclavos.

La independencia llegó el 5 de julio de 1975, impulsada por el movimiento anticolonial liderado por Amílcar Cabral y el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde. Años más tarde, en 1991, el país celebró sus primeras elecciones multipartidarias, consolidando un sistema democrático que hoy figura entre los más estables del continente africano.

Uruguay - Cabo Verde, por el Mundial 2026 Uruguay - Cabo Verde, por el Mundial 2026 EFE/ Alberto Estevez

Música, turismo y una identidad propia

La cultura caboverdiana combina tradiciones africanas y portuguesas. Uno de sus mayores símbolos internacionales es la morna, género musical que alcanzó reconocimiento mundial gracias a la cantante Cesária Évora.

En el plano económico, el turismo constituye uno de los principales motores del país, junto con los servicios, la actividad portuaria y las remesas enviadas por los ciudadanos que residen en el exterior.

Entre los destinos más conocidos del archipiélago se destacan las islas de Sal, Boa Vista, Santiago, São Vicente y Fogo, reconocidas por sus playas, paisajes volcánicos y ciudades costeras.