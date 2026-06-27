27 de junio de 2026 - 11:36

"Dale de una vez": Bielsa se enfureció con la prensa luego de la escandalosa eliminación de Uruguay

El entrenador argentino enfrentó a la prensa inmediatamente después del encuentro, expresó su malestar por el resultado y asumió toda la responsabilidad

Dale de una vez: Bielsa se enfureció con la prensa luego de la escandalosa eliminación de Uruguay.

"Dale de una vez": Bielsa se enfureció con la prensa luego de la escandalosa eliminación de Uruguay.

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Por Redacción Deportes

La selección uruguaya quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 1-0 frente a España en la última fecha de la fase de grupos. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa terminó entre los peores terceros del torneo y se despidió de la competencia antes de los octavos de final. por el fracaso deportivo.

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Marcelo Bielsa
Uruguay quedó obligado a sumar ante España y el entrenador Marcelo Bielsa, afrontó la conferencia con una fuerte dosis de autocrítica.

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Bielsa cuestionó el tono de las críticas

El director técnico compareció ante los medios con evidente frustración y aseguró que el contexto posterior a la derrota impedía cualquier intento de explicación. Durante su análisis sostuvo que el ambiente estaba dominado por la decepción y que no existía disposición para escuchar sus argumentos.

“Nadie está dispuesto a escuchar ninguna explicación y es natural que así sea”, afirmó el entrenador, quien también cuestionó el enfoque de los cuestionamientos recibidos. “Las preguntas no persiguen respuestas sino volcar sobre mí, que soy el responsable, toda la decepción”, expresó.

Más adelante defendió el rendimiento de su equipo a lo largo del certamen y consideró que los resultados obtenidos no reflejaron lo ocurrido en el campo de juego. “Si quieren explicaciones les reitero que de siete puntos que merecimos ganar obtuvimos dos”, sostuvo.

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El entrenador defendió el desempeño de su equipo

Bielsa evitó atribuir la derrota frente a España a problemas físicos, tácticos o de actitud. En cambio, insistió en que Uruguay hizo méritos suficientes para conseguir un resultado diferente y lamentó no haber alcanzado al menos el empate.

El técnico consideró que el desarrollo del partido no coincidió con el marcador final y dejó en claro que, desde su perspectiva, el seleccionado uruguayo mereció sumar más puntos durante la fase de grupos.

Marcelo Bielsa
Interna caliente en Uruguay antes de España: referentes del plantel le manifestaron su enojo a Bielsa

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También relativizó los logros obtenidos durante su ciclo

En las declaraciones post partido, Bielsa también restó importancia a los resultados positivos obtenidos desde su llegada a la selección uruguaya. En ese sentido, aseguró que su paso por el combinado nacional no dejó un legado deportivo.

El entrenador sostuvo que el cuarto puesto conseguido en las Eliminatorias Sudamericanas perdió valor tras la eliminación mundialista y también relativizó la medalla de bronce alcanzada por Uruguay en la Copa América 2024.

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