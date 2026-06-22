Bielsa asumió la responsabilidad tras el empate de Uruguay y ya piensa en la final anticipada ante España

Marcelo Bielsa no esquivó el análisis ni buscó excusas . Tras el empate 2-2 de Uruguay frente a Cabo Verde , el entrenador de la Celeste hizo una fuerte autocrítica, señaló los momentos clave que terminaron condicionando el resultado y asumió la responsabilidad por un arranque de Mundial que dejó más preocupación que tranquilidad.

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Con apenas dos puntos sumados en dos presentaciones, Uruguay quedó obligado a buscar una victoria ante España para mantener intactas sus aspiraciones de avanzar en el Mundial 2026 . Sin embargo, el técnico rosarino insistió en que su equipo hizo méritos suficientes para obtener mejores resultados.

“ Empatamos dos partidos que deberíamos haber ganado” , resumió Bielsa, visiblemente molesto por una situación que considera injusta desde el desarrollo futbolístico, aunque no desde el resultado final.

Para el entrenador, la explicación del empate frente a Cabo Verde se encuentra en una decisión táctica y en la forma en que el equipo administró la ventaja durante el complemento.

Según su lectura, Uruguay construyó las diferencias a partir de una presión alta que incomodó al rival y le permitió dominar gran parte del encuentro. El problema apareció cuando el equipo abandonó esa postura.

Bielsa consideró que la Celeste cedió la iniciativa en un tramo decisivo del partido, justo cuando debía sostener la intensidad que le había permitido imponerse. Esa pérdida de protagonismo terminó alimentando el crecimiento de Cabo Verde y abrió la puerta para el empate definitivo.

Marcelo Bielsa Uruguay quedó obligado a sumar ante España y el entrenador Marcelo Bielsa, afrontó la conferencia con una fuerte dosis de autocrítica. EFE

Los errores que costaron caro

El empate llegó a partir de una jugada que dejó expuestas las dificultades defensivas del conjunto uruguayo. Un error en la última línea y una salida fallida de Fernando Muslera facilitaron la definición de Hélio Varela para el 2-2.

Lejos de apuntar a los futbolistas, Bielsa cargó la responsabilidad sobre su propio trabajo. “Los errores de organización son responsabilidad del entrenador”, sostuvo, al tiempo que lamentó que fallas puntuales terminaran potenciando a un rival que, según su análisis, contaba con menos recursos futbolísticos.

Para el técnico, el problema no fue solamente el gol recibido, sino el costo que implica desperdiciar situaciones en partidos donde generar ventajas requiere un esfuerzo considerable.

Los cambios y el caso De la Cruz

Durante la conferencia, Bielsa también explicó las modificaciones realizadas en el segundo tiempo, cuestionadas por algunos sectores debido al momento en que fueron ejecutadas.

El ingreso de Darwin Núñez, Brian Rodríguez y Nicolás de la Cruz buscó modificar el escenario ofensivo de un equipo que había perdido profundidad. Sin embargo, el entrenador admitió que las variantes no lograron alterar de manera significativa el funcionamiento colectivo.

757133d2722d2a522424e13296911ea3d1990d5fw Marcelo Bielsa lamentó los errores defensivos que permitieron la reacción de Cabo Verde y asumió la responsabilidad por el resultado. EFE

Uno de los nombres que concentró la atención fue el de De la Cruz. Bielsa destacó el esfuerzo realizado por el mediocampista para llegar en condiciones al Mundial después de un semestre con poca continuidad en Flamengo.

Aun así, evitó confirmar si estará en condiciones físicas de disputar una mayor cantidad de minutos frente a España.

Dos bajas confirmadas para el próximo desafío

En contraste con la cautela mostrada respecto a De la Cruz, Bielsa fue terminante al referirse a Giorgian De Arrascaeta y Maximiliano Araújo.

Ambos futbolistas quedaron descartados para el compromiso ante España, una noticia que complica aún más la planificación del entrenador para un encuentro que aparece como determinante para el futuro uruguayo en el torneo.

España, la última oportunidad

La Celeste llegará al duelo del próximo viernes en Guadalajara con la obligación de ganar. El margen de error se redujo al mínimo y enfrente estará uno de los seleccionados más poderosos del campeonato.

Pese al complejo panorama, Bielsa no perdió la confianza.

El entrenador reconoció que es el principal responsable de la cosecha de apenas dos puntos sobre seis posibles, pero también sostuvo que Uruguay tiene argumentos para competir de igual a igual frente a España.

Con el orgullo herido, la necesidad de reaccionar y la clasificación en juego, la Celeste afrontará un partido que puede marcar un punto de inflexión en su camino mundialista.