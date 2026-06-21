21 de junio de 2026 - 00:41

Eloy Room tuvo una noche histórica ante Ecuador y quedó a una atajada de un récord mundialista

El arquero de Curazao realizó 15 atajadas en el empate 0-0 por el Grupo E del Mundial 2026 y quedó a solo una intervención de igualar la marca histórica de Tim Howard. Su actuación frustró a una selección ecuatoriana que remató 27 veces.

Eloy Room fue el gran héroe de Curazao. El experimentado arquero se lució frente a Ecuador, mantuvo su arco invicto y se retiró del campo de juego bajo una enorme ovación.

Eloy Room fue el gran héroe de Curazao. El experimentado arquero se lució frente a Ecuador, mantuvo su arco invicto y se retiró del campo de juego bajo una enorme ovación.

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EFE
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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El guardameta de Curazao terminó el encuentro con 15 atajadas, una cifra extraordinaria que lo dejó a solo una intervención de igualar el récord mundialista establecido por Tim Howard durante el duelo entre Estados Unidos y Bélgica en Brasil 2014. Aquella marca se produjo en un partido de octavos de final que se extendió al tiempo suplementario. Room, en cambio, alcanzó su registro en apenas 90 minutos y además logró mantener su arco invicto.

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Eloy Room recibe las felicitaciones de todos sus compa&ntilde;eros, tras la finalizaci&oacute;n del encuentro.&nbsp;

Eloy Room recibe las felicitaciones de todos sus compañeros, tras la finalización del encuentro.

Una barrera infranqueable para la tricolor

Desde el inicio del encuentro, Ecuador asumió el control de las acciones y generó numerosas situaciones de peligro. Sin embargo, cada aproximación encontró la misma respuesta: las manos seguras de Room.

La selección dirigida por Sebastián Beccacece atacó durante toda la noche, presionó cerca del área rival y acumuló ocasiones suficientes para quedarse con los tres puntos. No obstante, la falta de eficacia y la inspiración del arquero caribeño terminaron inclinando la balanza hacia el empate.

Cada intervención aumentó la confianza de Curazao y la frustración ecuatoriana. Lo que comenzó como una actuación destacada terminó convirtiéndose en una exhibición que sostuvo el resultado hasta el pitazo final.

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Eloy Room junto a sus compa&ntilde;eros festejando el empate.&nbsp;

Eloy Room junto a sus compañeros festejando el empate.

Los números reflejan el dominio ecuatoriano

Las estadísticas muestran con claridad el desarrollo del partido. Ecuador registró 27 remates totales, 15 de ellos dirigidos al arco, además de una posesión del 75% y más de 640 pases completados.

La tricolor también generó 21 disparos desde el interior del área y lanzó 32 centros en busca de romper la resistencia rival. Curazao, por su parte, tuvo mucha menos participación con el balón, apenas un 25% de posesión, y completó 224 pases durante el encuentro.

A pesar de esa diferencia en los números, el marcador nunca se modificó. La explicación estuvo en el rendimiento sobresaliente de su arquero.

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Ecuador quedó obligado a una hazaña

El empate dejó secuelas importantes para el conjunto ecuatoriano. Con apenas un punto en dos presentaciones, la clasificación a la siguiente ronda quedó seriamente comprometida.

Ahora, la selección de Beccacece deberá enfrentar a Alemania en la última jornada con la necesidad de conseguir un resultado positivo y esperar una combinación favorable en el resto de los partidos del grupo.

Mientras Curazao celebró un punto histórico gracias a la noche inolvidable de su arquero, Ecuador abandonó Kansas City con la sensación de haber dominado el juego, pero sin encontrar la fórmula para vencer al hombre que se transformó en la gran figura del encuentro.

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