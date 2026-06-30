Gustavo Oriozabala va por la Triple Corona, el mendocino desafiará las aguas de Manhattan

Para Gustavo Oriozabala los desafíos nunca fueron una excepción, sino una forma de vida. Cada travesía, cada entrenamiento y cada objetivo cumplido fueron moldeando una carrera que, sin proponérselo , lo convirtió en uno de los máximos referentes de la natación en aguas abiertas de Sudamérica y en uno de los deportistas extremos más reconocidos del país.

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Lo que comenzó como la búsqueda personal de medir sus propios límites terminó transformándose en una historia de superación permanente . Aquellos años de competencias en piscinas y entrenamientos interminables fueron apenas el punto de partida de un camino que lo llevó a abandonar los andariveles para encontrar su verdadero escenario: las aguas abiertas.

Pronto comprendió que tampoco las boyas y los circuito s tradicionales alcanzaban para satisfacer su espíritu aventurero. Entonces comenzó a diseñar sus propias travesías, buscando recorrer mares, ríos y lagos en desafíos que parecían imposibles.

Con el tiempo, alguien lo bautizó como "El Nadador del Fin del Mundo ", un apodo que terminó identificando a un deportista capaz de convertir cada cruce en una verdadera expedición.

A lo largo de su carrera, Oriozabala acumula más de 70 cruces internacionales, entre ellos el Canal de Beagle, el Canal de la Mancha, el Estrecho de Gibraltar , el Lago Titicaca y las Islas San Juan , en Canadá, además de numerosas travesías que lo posicionaron entre los grandes especialistas de la disciplina.

Entre las más simbólicas aparece el cruce del Estrecho San Carlos, en las Islas Malvinas, realizado hace dos décadas en homenaje a los excombatientes argentinos de la guerra de 1982.

Ese mismo espíritu volvió a reflejarse hace algunos meses, cuando unió a nado las costas del Lago Nahuel Huapi en un recorrido de ocho kilómetros para rendir homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas.

La Triple Corona de Manhattan, el gran objetivo

Ahora, a los 55 años, el mendocino afrontará uno de los mayores desafíos de toda su carrera deportiva. El próximo 16 de julio de 2026, en la ciudad de Nueva York, representará a la Argentina en el prestigioso "20 Bridges Swim", la tradicional competencia que consiste en circunnavegar completamente la isla de Manhattan.

La prueba integra la prestigiosa Triple Corona de Natación en Aguas Abiertas, junto al Canal de la Mancha y el Canal de Catalina, en California, consideradas las tres travesías más emblemáticas y exigentes del planeta.

Gustavo Oriozabala Gustavo Oriozabala se transformó en una referencia internacional. Su última cruce fue la del Lago Nahuel Huapi (foto). Daniel Caballero / Los Andes

El recorrido comprende 48,5 kilómetros (30,1 millas) alrededor de Manhattan, en sentido contrario a las agujas del reloj, atravesando el East River, el Harlem River y el Hudson River, además de pasar por debajo de 20 históricos puentes que le dan nombre a la competencia.

La organización estima que el recorrido demandará entre siete y diez horas de nado ininterrumpido, dependiendo del comportamiento de las mareas y las corrientes, uno de los factores más determinantes de la competencia.

Además, las reglas obligan a realizar toda la travesía sin traje de neopreno, exponiendo al nadador a la temperatura natural del agua, la salinidad y las cambiantes condiciones de los ríos que rodean la isla.

Meses de preparación para una prueba histórica

Consciente de la magnitud del desafío, Oriozabala comenzó hace varios meses una intensa preparación física y mental.

En las últimas semanas llegó a completar entrenamientos de hasta 90kms semanales, buscando alcanzar el máximo nivel para afrontar una prueba donde la resistencia física, la fortaleza mental y la estrategia son tan importantes como la técnica.

Gustavo Oriozabala Sus hijas Martina y Federica lo acompañan actualmente en su carrera deportiva y son quienes lo sostienen. Daniel Caballero / Los Andes

"Llevar la bandera argentina es un orgullo"

Para el experimentado nadador, el desafío trasciende lo deportivo. "Para mí, dar la vuelta a Manhattan es conectar con la historia viva de las aguas abiertas. Es una de las pruebas de la Triple Corona de la natación mundial, un circuito emblemático que te exige adaptarte a corrientes brutales, ríos diferentes y al pulso de una de las ciudades más intensas del planeta", expresó.

Con la experiencia que le otorgaron sus travesías por el Canal de la Mancha, el doble cruce del Estrecho de Gibraltar, las Islas Malvinas, la victoria en la legendaria Escape from Alcatraz y decenas de desafíos internacionales, el mendocino entiende que cada competencia representa mucho más que un logro personal.

"Llevar la bandera argentina en esta maratón acuática es mostrarle al mundo de qué estamos hechos los argentinos. Cuando la corriente se pone dura o el frío cala los huesos, sacamos ese plus que nos caracteriza", afirma el Vasco.