30 de junio de 2026 - 19:43

Argentina enfrenta a Irlanda en el Mundial de rugby

Los mendocinos Bautista Salinas y Federico Serpa serán titulares en la Selección Argentina ante Irlanda en el torneo ecuménico de Georgia

Argentina comparte zona con Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos. A las Águilas Sub 20 ya las venció. Ahora se viene el equipo del trébol y el último juego será ante los isleños.

Argentina comparte zona con Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos. A las Águilas Sub 20 ya las venció. Ahora se viene el equipo del trébol y el último juego será ante los isleños.

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Tras la histórica goleada a Estados Unidos por 78-14, La Selección Argentina M20 deberá enfrentar a Irlanda en su segunda presentación en la Copa del Mundo M20. Este jueves será el partido en el Avchala Stadium de la capital de Georgia, Tbilisi,

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Vale destacar que el conjunto irlandés viene de caer ante Inglaterra por 34-27. El partido podrá seguirse en vivo por ESPN 4 y Disney+.

"Estamos focalizados en nuestras fortalezas y entendiendo que serán importantes en los próximos partidos. El formato del torneo nos demuestra que hay que ir a ganar todos los partidos para clasificar, así que estamos enfocados en ir a buscar el triunfo ante Irlanda, que perdió en su debut, por lo tanto es una buena oportunidad para nosotros. En estos días hicimos foco en la recuperación del equipo y seguir trabajando en nuestros puntos fuertes para ir a buscar ese resultado", cerró Guiñazú.

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Programa de los Pumitas en la Copa del Mundo

Fecha 1 Los Pumitas 78-14 Estados Unidos

Fecha 2 – Jueves 2 de julio | 08:30 h (hora argentina)

Los Pumitas vs. Irlanda

Fecha 3 – Martes 7 de julio | 08:30 h (hora argentina)

Los Pumitas vs. Inglaterra

Formación de Los Pumitas ante Irlanda

Benjamín Farías

Manuel Cuneo

Bautista Salinas

Joaquín Pascual

Bautista Benavides

Tomás Dande

Jerónimo Sorondo

Federico Torre

Juan Preumayar

Federico Serpa

Luciano AvacaTala RC – Unión Cordobesa de Rugby)

Benjamín Ordiz (Los Caranchos – Unión de Rugby de Rosario)

Pedro Coll (Tigres R.C – Unión de Rugby de Salta) (vicecapitán)

Bautista Lescano (CAE – Unión Entrerriana de Rugby)

Simón Pfister (Tucumán RC – Unión de Rugby de Tucumán)

Suplentes

Nicolás Cambiasso

Fabrizio Cebron

Federico Narváez

Felipe Hygonenq

Basilio Cañas

Valentino Reggiardo

Manuel Giannantonio

Ramón Fernández

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