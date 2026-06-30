Argentina enfrenta a Irlanda en el Mundial de rugby

Los mendocinos Bautista Salinas y Federico Serpa serán titulares en la Selección Argentina ante Irlanda en el torneo ecuménico de Georgia

Argentina comparte zona con Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos. A las Águilas Sub 20 ya las venció. Ahora se viene el equipo del trébol y el último juego será ante los isleños.

Tras la histórica goleada a Estados Unidos por 78-14, La Selección Argentina M20 deberá enfrentar a Irlanda en su segunda presentación en la Copa del Mundo M20. Este jueves será el partido en el Avchala Stadium de la capital de Georgia, Tbilisi,

Vale destacar que el conjunto irlandés viene de caer ante Inglaterra por 34-27. El partido podrá seguirse en vivo por ESPN 4 y Disney+.

¿Cómo están Los Pumitas? Uno de los entrenadores asistentes del seleccionado juvenil, el mendocino Eusebio Guiñazú, detalló cómo llega el equipo a la segunda presentación en la Copa del Mundo: "Tras la victoria ante Estados Unidos llegamos con buenas expectativas ya que tuvimos un buen primer partido que nos permitió seguir construyendo lo que veníamos trabajando en las concentraciones nacionales y en el Rugby Championship"

"Estamos focalizados en nuestras fortalezas y entendiendo que serán importantes en los próximos partidos. El formato del torneo nos demuestra que hay que ir a ganar todos los partidos para clasificar, así que estamos enfocados en ir a buscar el triunfo ante Irlanda, que perdió en su debut, por lo tanto es una buena oportunidad para nosotros. En estos días hicimos foco en la recuperación del equipo y seguir trabajando en nuestros puntos fuertes para ir a buscar ese resultado", cerró Guiñazú.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumitasarg/status/2070837106914533745?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2070837106914533745%7Ctwgr%5E5d5abff2db2b878e0e2e5325443ab859df8a41d8%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fuar.com.ar%2Flos-pumitas-golearon-a-estados-unidos-en-su-debut-mundialista%2F&partner=&hide_thread=false La palabra de Federico Serpa, luego del triunfo ante Estados Unidos.#SomosLosPumitas pic.twitter.com/ZjWyNE2jsE — Los Pumitas (@lospumitasarg) June 27, 2026 Programa de los Pumitas en la Copa del Mundo Fecha 1 – Los Pumitas 78-14 Estados Unidos