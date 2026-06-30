Paulo Dybala renovaría con la Roma y quedaría descartado su regreso a Boca

El atacante Paulo Dybala tiene todo encaminado para continuar en la Roma de Italia y su llegada a Boca quedó prácticamente descartada, a pesar de los intentos de la dirigencia xeneize de hacerse con sus servicios.

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Aunque este martes quedará técnicamente con el pase en su poder al finalizar su contrato, el delantero ya alcanzó un acuerdo para renovar por dos temporadas y solo resta la oficialización , que se realizará una vez que el club complete el cierre de su año financiero.

La negociación fue encabezada por el nuevo director deportivo de la institución, Tony D’Amico, quien llegó a un entendimiento con el representante del futbolista, Carlos Novel, para extender el vínculo hasta 2028.

Como parte del acuerdo, Dybala aceptó una importante reducción salarial para adaptarse a la nueva política económica de Roma por lo que el atacante pasará de percibir cerca de ocho millones de euros netos por temporada a unos tres millones anuales, una rebaja cercana al 60 por ciento.

La continuidad en la Serie A siempre fue la prioridad del campeón del mundo, pese a los rumores que lo vincularon con Boca durante las últimas semanas , ya que el cordobés nunca avanzó en una salida mientras existieran posibilidades concretas de seguir en el club italiano.

Boca mantuvo contactos con el futbolista a través del presidente Juan Román Riquelme, el mediocampista Leandro Paredes y el entrenador Rodolfo Arruabarrena, quienes le presentaron el proyecto deportivo e intentaron convencerlo de regresar al fútbol argentino.

Sería un bluf

Sin embargo, el club de La Ribera nunca realizó una oferta formal y solo estaba dispuesto a avanzar si el delantero no renovaba su contrato con Roma, escenario que finalmente no ocurrirá.

Para el entrenador Gian Piero Gasperini, Dybala continúa siendo una pieza importante del plantel a pesar de los problemas físicos que condicionaron su última temporada.

El argentino disputó 27 partidos, marcó tres goles y entregó ocho asistencias, y en el club confían en que, ya recuperado, vuelva a convertirse en uno de los futbolistas más determinantes del equipo durante la próxima campaña.