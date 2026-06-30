30 de junio de 2026 - 18:24

México y Ecuador van por el pase a octavos de final: hora, donde verlo y formaciones

El seleccionado anfitrión y la Tri se enfrentarán este martes en el Estadio Ciudad de México por los 16avos de final del Mundial 2026, con un lugar entre los 16 mejores del torneo en juego.

Desde las 22 el local, México y la Tri se enfrentarán en el partido eliminatoria por los 16avos de final.&nbsp;

Desde las 22 el local, México y la Tri se enfrentarán en el partido eliminatoria por los 16avos de final. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El conjunto local llega con el impulso de haber finalizado como líder del Grupo A y buscará hacer pesar la localía para continuar su camino en la Copa del Mundo. Del otro lado estará Ecuador, que logró avanzar como uno de los mejores terceros y quiere seguir sorprendiendo en el torneo.

México vs Sudáfrica
El delantero colombiano nacionalizado mejicano marcó a los 8' de iniciado el partido el primer gol del mundial.

El delantero colombiano nacionalizado mejicano marcó a los 8' de iniciado el partido el primer gol del mundial.

México quiere hacer valer la localía

El equipo mexicano tuvo una fase de grupos de menor a mayor. Debutó con un empate sin goles frente a Sudáfrica, luego superó 2-0 a Corea del Sur y cerró su participación con una convincente victoria sobre República Checa, resultado que le permitió terminar en la cima de su zona.

Ahora, el Tri afrontará su primer compromiso de eliminación directa con el objetivo de aprovechar el respaldo de su gente y meterse entre los 16 mejores del Mundial.

SELECCIÓN DE ECUADOR
La Selección de Ecuador durante los movimientos precompetitivos de cara al duelo con Alemania. Obligada a cantar victoria.

La Selección de Ecuador durante los movimientos precompetitivos de cara al duelo con Alemania. Obligada a cantar victoria.

Ecuador busca otro golpe

La Tri atravesó un camino más complejo para llegar a esta instancia. Tras caer en el debut ante Costa de Marfil, reaccionó con un triunfo frente a Curazao y selló su clasificación con una resonante victoria por 2-1 sobre Alemania, uno de los resultados más destacados de la fase de grupos.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece intentará mantener ese nivel para eliminar a otro rival de peso y avanzar a los octavos de final.

Un lugar entre los 16 mejores

Con dos selecciones que llegan en un buen momento y con objetivos similares, el cruce promete un desarrollo parejo e intenso. México intentará sostener el protagonismo que mostró como anfitrión, mientras que Ecuador buscará confirmar que su clasificación no fue casualidad y seguir escribiendo su historia en el Mundial 2026.

La probables formación de México vs. Ecuador, por el Mundial 2026

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Las probables formaciones de Ecuador vs. Ecuador, por el Mundial 2026

Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

México vs. Ecuador, por el Mundial 2026

Hora: 22.00

TV: DirecTV

Árbitro: Slavko Vini (SLO)

Estadio: Estadio Ciudad de México

TV: DSports

Minuto a Minuto - México vs Ecuador

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