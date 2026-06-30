México y Ecuador van por el pase a octavos de final: hora, donde verlo y formaciones

El seleccionado anfitrión y la Tri se enfrentarán este martes en el Estadio Ciudad de México por los 16avos de final del Mundial 2026 , con un lugar entre los 16 mejores del torneo en juego.

Desde las 22 el local, México y la Tri se enfrentarán en el partido eliminatoria por los 16avos de final.

México y Ecuador se medirán este lunes desde las 22, en el Estadio Ciudad de México por los 16avos de final del Mundial 2026, en un encuentro que definirá a uno de los clasificados a los octavos de final del certamen.

El conjunto local llega con el impulso de haber finalizado como líder del Grupo A y buscará hacer pesar la localía para continuar su camino en la Copa del Mundo. Del otro lado estará Ecuador, que logró avanzar como uno de los mejores terceros y quiere seguir sorprendiendo en el torneo.

México vs Sudáfrica El delantero colombiano nacionalizado mejicano marcó a los 8' de iniciado el partido el primer gol del mundial. Gentileza. México quiere hacer valer la localía El equipo mexicano tuvo una fase de grupos de menor a mayor. Debutó con un empate sin goles frente a Sudáfrica, luego superó 2-0 a Corea del Sur y cerró su participación con una convincente victoria sobre República Checa, resultado que le permitió terminar en la cima de su zona.

Ahora, el Tri afrontará su primer compromiso de eliminación directa con el objetivo de aprovechar el respaldo de su gente y meterse entre los 16 mejores del Mundial.

SELECCIÓN DE ECUADOR La Selección de Ecuador durante los movimientos precompetitivos de cara al duelo con Alemania. Obligada a cantar victoria. Gentileza. Ecuador busca otro golpe La Tri atravesó un camino más complejo para llegar a esta instancia. Tras caer en el debut ante Costa de Marfil, reaccionó con un triunfo frente a Curazao y selló su clasificación con una resonante victoria por 2-1 sobre Alemania, uno de los resultados más destacados de la fase de grupos.