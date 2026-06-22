Luis Miguel recibió el alta tras ser operado del corazón: el destino que eligió para recuperarse

La salud de Luis Miguel fue tema de atención en el mundo del espectáculo en los últimos días tras revelarse su internación en un hospital de Nueva York, donde se sometió a una delicada operación cardíaca. Finalmente, este lunes se confirmó que fue dado de alta y su evolución fue favorable .

La información había sido difundida por la revista española Semana -especializada en celebridades-. La semana pasada se había conocido la presencia del artista en el Hospital Monte Sinaí, uno de los centros médicos más exclusivos de Estados Unidos , donde estaba acompañado por su pareja, Paloma Cuevas.

En ese contexto, la intervención fue supervisada por el prestigioso cardiólogo español Valentín Fuster. A pesar de que no se difundieron detalles precisos sobre el procedimiento realizado, los médicos del lugar autorizaron su salida tras comprobar una recuperación favorable.

Según la información publicada por medios locales, el cantante mexicano atravesó un período de seguimiento médico intenso después de la cirugía , que mantuvo en alerta a sus allegados y seguidores durante los últimos días tras conocerse la noticia.

Ni bien recibió el alta, el artista viajó a México para continuar con el proceso de recuperación. La decisión de regresar al país donde se desarrolló como artista apunta a que pueda completar esta “complicada” etapa en un entorno más cercano y acompañado por su círculo íntimo .

Su pareja Paloma, empresaria española, estuvo muy pendiente de su evolución. Según trascendió, realizó varios viajes para acompañarlo mientras permanecía bajo la atención médica en Estados Unidos. Su relación lleva más de tres años y, pese a vivir en distintos países, se encuentran con frecuencia.

Los problemas de salud de Luis Miguel

Las versiones sobre problemas cardíacos del cantante no son nuevas. Hace aproximadamente un mes, la cadena estadounidense Univisión informó que Luis Miguel había sido hospitalizado en el mismo centro médico de Manhattan. Según aquel reporte, el artista habría ingresado utilizando el apellido de su madre para evitar ser reconocido.

Días después, el 22 de mayo, el mismo medio aseguró que el cantante había recibido el alta médica tras permanecer cerca de diez días bajo observación por presuntos inconvenientes cardíacos. En ese momento, la periodista Gelena Solano, del programa "El Gordo y La Flaca", sostuvo: “Yo llamé anoche y me dijeron que lo habían dado de alta. Llamé esta mañana y me dijeron que le habían dado de alta. La persona que me está informando me dijo que ya no se encuentra en el hospital. Chequearon varios de los pisos y a Luis Miguel no lo encuentran por ningún lado”.

Sin embargo, las últimas informaciones contradicen aquella versión. En las últimas horas, Univisión volvió a referirse al estado de salud del artista y aseguró que continúa internado después de someterse a una intervención quirúrgica de alta complejidad en el Mount Sinai de Nueva York.