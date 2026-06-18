Preocupa la salud de Luis Miguel: aseguran que está internado en Nueva York por una operación cardíaca

La salud de Luis Miguel volvió a convertirse en tema de atención internacional luego de que la revista española Semana revelara que el cantante mexicano se encuentra internado en un exclusivo hospital de Nueva York tras haber sido sometido a una “delicada operación” cardíaca. Según la publicación, el artista evoluciona favorablemente y permanece acompañado por su pareja, Paloma Cuevas.

La información fue difundida en la última edición de la reconocida revista especializada en celebridades, que aseguró que el intérprete se recupera en el Hospital Mount Sinai, uno de los centros médicos más prestigiosos de Estados Unidos. Sin embargo, fiel al hermetismo que suele rodear la vida privada del denominado “Sol de México”, hasta el momento no hubo confirmaciones ni desmentidas oficiales por parte de su entorno, mientras que el hospital tampoco emitió comunicados sobre su estado de salud.

Los problemas de salud de Luis Miguel Las versiones sobre problemas cardíacos del cantante no son nuevas. Hace aproximadamente un mes, la cadena estadounidense Univisión informó que Luis Miguel había sido hospitalizado en el mismo centro médico de Manhattan. Según aquel reporte, el artista habría ingresado utilizando el apellido de su madre para evitar ser reconocido.

image Días después, el 22 de mayo, el mismo medio aseguró que el cantante había recibido el alta médica tras permanecer cerca de diez días bajo observación por presuntos inconvenientes cardíacos. En ese momento, la periodista Gelena Solano, del programa "El Gordo y La Flaca", sostuvo: “Yo llamé anoche y me dijeron que lo habían dado de alta. Llamé esta mañana y me dijeron que le habían dado de alta. La persona que me está informando me dijo que ya no se encuentra en el hospital. Chequearon varios de los pisos y a Luis Miguel no lo encuentran por ningún lado”.

Sin embargo, las últimas informaciones contradicen aquella versión. En las últimas horas, Univisión volvió a referirse al estado de salud del artista y aseguró que continúa internado después de someterse a una intervención quirúrgica de alta complejidad en el Mount Sinai de Nueva York.