Mundial 2026: México goleó a República Checa y cerró una primera fase perfecta

No se le chispoteó nada a México en el cierre del grupo A del Mundial contra República Checa, cuando ya había logrado la clasificación a los 16avos de final como primero de su zona para mantener su localía en el mítico Estadio Azteca. Porque la selección dirigida por el Vasco Aguirre consiguió su tercera victoria consecutiva por primera vez en su historia en la Copa del Mundo y, como si fuera parte de un guión de película, el triunfo se inició con un gol de Mateo Chávez, que inevitablemente recuerda al entrañable personaje de ficción de Roberto Gómez Bolaños: El Chavo de 8. Aunque en este caso el 3-0 ante Chequia podría ser rememorado por los mexicanos como el Chávez del 9, por los nuevo puntos sumados en la primera fase de un certamen que llena de ilusión a todo un país.
El equipo europeo necesita ganar o al menos lograr un punto para poder meterse por la ventana en los 16avos como uno de los mejores terceros. Pero no solo le faltó juego a República Checa sino que también careció de ambición, ya que apenas generó una situación peligrosa que Visinsky definió con un derechazo cruzado desviado.
México dejó correr el tiempo con serenidad y en el segundo tiempo aceleró con la chispa del pibe Gilberto Mora, Chávez y Quiñones frente a un rival totalmente entregado.
El 3-0 redondeó una noche de fiesta ideal en el Azteca, porque además este resultado refleja exactamente la marca histórica que logró la selección mexicana para llegar aún más embalado a los mata-mata de este Mundial mientras espera por su rival del martes.
Hay ilusión, claro, porque los resultados están sustentados por un rendimiento sólido y contundente que invita a soñar a México con poder levantar la Copa en su propio continente.