Mundial 2026: México goleó a República Checa y cerró una primera fase perfecta

No se le chispoteó nada a México en el cierre del grupo A del Mundial contra República Checa, cuando ya había logrado la clasificación a los 16avos de final como primero de su zona para mantener su localía en el mítico Estadio Azteca. Porque la selección dirigida por el Vasco Aguirre consiguió su tercera victoria consecutiva por primera vez en su historia en la Copa del Mundo y, como si fuera parte de un guión de película, el triunfo se inició con un gol de Mateo Chávez, que inevitablemente recuerda al entrañable personaje de ficción de Roberto Gómez Bolaños: El Chavo de 8. Aunque en este caso el 3-0 ante Chequia podría ser rememorado por los mexicanos como el Chávez del 9, por los nuevo puntos sumados en la primera fase de un certamen que llena de ilusión a todo un país.