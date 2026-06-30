30 de junio de 2026 - 21:08

El local Estados Unidos va por la continuidad ante Bosnia: horario, transmisión en vivo, formaciones

Los Norteamericanos juegan en casa frente a Bosnia, por los 16vos de final del Mundial 2026. Será este miércoles a las 21 horas en el Levi's Stadium.

Estados Unidos enfrenta a Bosnia por el Mundial 2026

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EFE/EPA/SCOTT STRAZZANTE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El cuadro Norteamericano viene en alza, tras grandes actuaciones en el Grupo D. El auspicioso debut ante Paraguay, que terminó en goleada 4 a 1, sumó más esperanza con la victoria 2 a 0 ante Australia. Es cierto que viene de perder ante Turquía, pero el apretado marcador 3 a 2 lo dejó con cierto sabor positivo y con la estadística de su lado: en todos los encuentros marcó más de un gol, y eso es peligroso para cualquiera.

Estados Unidos superó a Australia y está en 16vos de final del Mundial 2026
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Enfrente está Bosnia, un equipo que atravesó varios problemas en su rendimiento durante su periplo por el Grupo B. Empató 1 a 1 en el debut con Canadá, perdió de forma contundente 4 a 1 con Suiza, y llegó a la última jornada con la obligación de ganarle a Qatar y esperar para clasificar como uno de los mejores terceros. Es cierto que lo consiguió con un triunfo 3 a 1, pero el nivel de su contrincante distó mucho de ser el ideal.

Cabe destacar que el vencedor de este partido se cruzará en octavos de final con el equipo que resulte vencedor del cruce entre Bélgica y Senegal, también a disputarse este miércoles.

Bosnia - Qatar, por el Mundial 2026
Bosnia - Qatar, por el Mundial 2026

Bosnia - Qatar, por el Mundial 2026

Probables formaciones de Estados Unidos - Bosnia:

Estados Unidos: Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Ricardo Pepi, Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Bosnia: Nikola Vasilj; Arjan Malic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Kerim Alajbegovic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko. DT: Sergej Barbarez.

Datos del partido:

Estadio: Levi's Stadium

Árbitro: Raphael Claus

Hora: 21

TV: DSports, TyC Sports

Minuto a minuto y estadísticas de Estados Unidos - Bosnia:

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