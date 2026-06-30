El local Estados Unidos va por la continuidad ante Bosnia: horario, transmisión en vivo, formaciones

Los Norteamericanos juegan en casa frente a Bosnia, por los 16vos de final del Mundial 2026. Será este miércoles a las 21 horas en el Levi's Stadium.

Estados Unidos es uno de los equipos sorpresa del Mundial 2026. Clasificó sin problemas a la fase de eliminación directa, y cuenta con un rendimiento colectivo que invita a soñar. Este miércoles a las 21 horas tendrá que revalidarlo ante Bosnia, en el marco de los 16vos de final. Se juega en el Levi's Stadium.

El cuadro Norteamericano viene en alza, tras grandes actuaciones en el Grupo D. El auspicioso debut ante Paraguay, que terminó en goleada 4 a 1, sumó más esperanza con la victoria 2 a 0 ante Australia. Es cierto que viene de perder ante Turquía, pero el apretado marcador 3 a 2 lo dejó con cierto sabor positivo y con la estadística de su lado: en todos los encuentros marcó más de un gol, y eso es peligroso para cualquiera.

Estados Unidos superó a Australia y está en 16vos de final del Mundial 2026 Estados Unidos superó a Australia y está en 16vos de final del Mundial 2026 EFE/EPA/STEPHAN BRASHEAR Enfrente está Bosnia, un equipo que atravesó varios problemas en su rendimiento durante su periplo por el Grupo B. Empató 1 a 1 en el debut con Canadá, perdió de forma contundente 4 a 1 con Suiza, y llegó a la última jornada con la obligación de ganarle a Qatar y esperar para clasificar como uno de los mejores terceros. Es cierto que lo consiguió con un triunfo 3 a 1, pero el nivel de su contrincante distó mucho de ser el ideal.

Cabe destacar que el vencedor de este partido se cruzará en octavos de final con el equipo que resulte vencedor del cruce entre Bélgica y Senegal, también a disputarse este miércoles.

Bosnia - Qatar, por el Mundial 2026 Bosnia - Qatar, por el Mundial 2026 EFE/EPA/STEPHAN BRASHEAR Probables formaciones de Estados Unidos - Bosnia: Estados Unidos: Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Ricardo Pepi, Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.