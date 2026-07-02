Cuánto cuesta ver a Argentina en el Mundial 2026: la reventa para enfrentar a Cabo Verde ya alcanza los 10.000 dólares

Los tickets para los octavos de final en el Hard Rock Stadium se gestionan legalmente desde el sitio de FIFA con un piso de precios que ya supera los 2.000 dólares.

Este es el precio de la entrada para ver Argentina vs Cabo Verde en el Mundial 2026.

La Selección Argentina enfrenta a Cabo Verde este viernes en Miami por los 16avos de final del Mundial 2026. En una ciudad con una enorme comunidad albiceleste, la demanda disparó los precios en el sitio oficial de reventa de la FIFA, donde las ubicaciones más costosas ya cotizan en cinco cifras.

El Hard Rock Stadium, con capacidad para 65.000 espectadores, será el escenario donde el equipo de Lionel Scaloni buscará avanzar hacia el bicampeonato. Tras superar la fase de grupos con partidos en ciudades como Kansas City y Dallas, el seleccionado nacional llega a Florida para medirse ante un conjunto africano que ya demostró su competitividad frente a España y Uruguay.

¿Cuánto cuestan las entradas en la reventa oficial de FIFA? A diferencia de otros torneos donde la reventa se maneja exclusivamente en mercados informales, para el Mundial 2026 en Estados Unidos este proceso es legal. La propia FIFA ofrece la opción de compra y venta de tickets a través de su sitio web oficial para centralizar las transacciones entre particulares. Sin embargo, la altísima demanda para ver al vigente campeón ha elevado los valores de forma significativa.

Actualmente, los precios para ingresar al estadio de Miami oscilan entre los 2.070 y los 10.000 dólares por persona. Esta cifra representa un salto considerable respecto a lo visto en los encuentros previos contra Argelia, Austria y Jordania, reflejando el impacto de jugar en una de las ciudades con mayor presencia de argentinos residentes.

La logística en Miami enfrenta un desafío adicional por la cantidad de hinchas que viajarán sin asegurar su lugar en la tribuna. Se estima que, además de los 65.000 espectadores que llenarán el recinto, llegarán a las inmediaciones del Hard Rock Stadium unas 50.000 personas sin entradas. Esta situación obligó a la dirigencia argentina a intervenir ante los organizadores.