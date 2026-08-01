Boca juega en Rosario ante Newell's: horario, transmisión en vivo, formaciones

El Xeneize se presenta en el Coloso del Parque ante la Lepra, en un duelo correspondiente a la fecha 3 del Clausura de la Liga Profesional.

Boca visita a Newells, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, luego de lo que fue su sufrida clasificación en la Copa Sudamericana. El duelo se disputará este domingo a las 17 horas, con el arbitraje de Andrés Merlos y la televisación de TNT Sports.

El Xeneize llega a este encuentro luego de la muy sufrida clasificación por penales ante O´Higgins de Chile, que sirvió para meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que se enfrentará con Recoleta de Paraguay. Pese a seguir en carrera, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena vienen mostrando un flojo nivel.

Boca - O'Higgins, por la Copa Sudamericana Andrés Pina Por tal motivo, el entrenador planea cambios en la formación inicial para revitalizar el rendimiento de sus dirigidos. En el fondo, la pelea por la titularidad se da entre Nicolás Figal y Lautaro Di Lollo. Arriba, también hay dudas entre Sebastián Villa y Leonel Flores. Ambas incógnitas se producen por el flojo partido que los primeros disputaron en tierras trasandinas.

Del otro lado estará Newell´s, uno de los equipos más flojos de la Primera División y que viene de tener una pobre actuación en la primera mitad del año. El inicio en este segundo semestre tampoco fue el mejor, ya que solo tiene tres puntos producto de la victoria por la mínima ante Talleres de Córdoba y la derrota contra Independiente.

Con Frank Kudelka en el banco de los suplentes, busca dar pelea en el plano local después de un largo período donde no ha podido hilvanar resultados positivos. Tiene la presión de mejorar, y lo sabe.