Investigación en EE.UU. por presunta corrupción en la AFA: un testigo negocia inmunidad antes de declarar

Un testigo citado por el Gran Jurado de Miami negocia un acuerdo de inmunidad con la Justicia de Estados Unidos a cambio de aportar información considerada clave en la investigación que busca determinar si autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y empresarios vinculados incurrieron en presuntos delitos de lavado de activos y fraude bancario .

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No se presentó el testigo y la Justicia de EE.UU. definirá más adelante si abre una causa contra Tapia y Toviggino

Según indicó Infobae, la declaración estaba prevista para este jueves a las 9 (hora del este), pero finalmente fue suspendida debido a las conversaciones que mantiene el testigo con los fiscales para obtener inmunidad antes de brindar su testimonio.

La causa es impulsada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que intentan establecer si existen pruebas suficientes para presentar una acusación formal.

La convocatoria fue realizada mediante una subpoena (citación obligatoria), en la que se ordenó presentar toda la documentación vinculada con la empresa TourProdEnter LLC y las comunicaciones mantenidas con los dirigentes Claudio Tapia , Pablo Toviggino , Diego Lucero y el empresario Javier Faroni .

Según la orden judicial, los investigadores buscan reconstruir la relación entre las principales autoridades de la AFA y la compañía estadounidense propiedad de Faroni y su esposa, Erica Gillette.

Investigan a Javier Faroni y su vínculo con la AFA en Estados Unidos.

Los fiscales investigan si Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni cometieron presuntos delitos de lavado de activos y fraude bancario bajo la legislación estadounidense.

La pesquisa se centra en TourProdEnter LLC, empresa que, según la investigación, habría administrado desde 2021 alrededor de 300 millones de dólares provenientes de contratos por partidos amistosos de la Selección Argentina y acuerdos comerciales con compañías como Adidas y Warner.

El objetivo de los investigadores es reconstruir el recorrido de esos fondos y determinar cómo fueron distribuidos.

Tapia y Toviggino investigados en Estados Unidos por presunto lavado de dinero y fraude bancario. NA

De acuerdo con la investigación preliminar, Faroni y Gillette habrían operado mediante cuentas abiertas en entidades como JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank.

Por ese motivo, la Justicia estadounidense no descarta citar también a representantes de esas instituciones financieras para que aporten información sobre los movimientos bancarios investigados.

Además, la pesquisa incluye el análisis de diez empresas que, según los investigadores, habrían sido utilizadas desde TourProdEnter para canalizar parte de esos fondos.